意甲｜攻力意甲第2 博洛尼亚「客胜」有着「素」

足智彩球赛编号：FB0792

拉素 VS 博洛尼亚

Now 638台周一凌晨1:00直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

连续两场硬撼AC米兰拉素兵疲将乏，今晚在联赛纵有主场之利下出战博洛尼亚仍难言有任何把握。客军博洛尼亚今季表现出色，近况强劲，目前在联赛中排名第6，其位列意甲第2的进攻火力凶猛，均场攻入1.7球，有足够赢波条件。翼锋柯苏连尼个人能力和入球触觉优秀，势必为拉素防线带来巨大威胁。推介让球受让平手/半球的「客胜」。

博洛尼亚的强劲实力足够的数据支持，球队今季创造了30次黄金机会，仅比AC米兰少3次，足证其制造入球威胁的能力。 而且，博洛尼亚在过去10场比赛中赢了6场，场均攻入2.1球，整体状态明显在主队之上。

擅长左脚的右翼柯苏连尼，是博洛尼亚的金牌杀手，这名28岁的意大利国脚今季已攻入5球，是队中首席射手。 他的预期入球值高达4.1，此外，柯苏连尼场均射门3.4次，其中1.5次命中目标，反映其射门质素极高，把握力惊人，加上非常善于无球跑动，寻找对方防线的漏洞，经常胜为球队的胜负关键人物。

相反，主场出战的拉素一周内连续在联赛及意大利杯两度火并榜首的AC米兰，体力消耗巨大，本身板凳深度不足，体能成为今仗最大疑问，让球受让平手/半球的「客胜」绝对值得一捧。马高