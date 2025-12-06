英超 | 主队后防穿窿 车路士发「茅」尽数

英超赛事，由般尼茅夫主场迎战车路士。车路士焦点球员柏度尼图近期状态冒升，上仗后备上阵仅5分钟即取得入球，为球队注入强大攻击力，可望占优。今场两队近期赛事不乏入球，车路士近5场比赛亦攻入11球，主队近9场联赛更有7场总入球数达到3球或以上 后防极不稳阵，今仗极有机会上演入球骚，入球大细2.5/3球的「大」盘值捧。

车路士在周中联赛意外地以1:3作客负于列斯联，但该仗失利与球队轮换及中场大将摩西斯卡些度停赛不无关系。 事实上，自卡些度加盟以来，车路士在他缺阵的8场英超比赛中仅胜出2场，可见其重要性。 领队马利斯卡承认球队表现「各方面都不及对手」，尤其防守端的松散表现，一次失误更直接导致失球。



尽管如此，蓝狮的整体战绩依然亮丽，他们在各项赛事最近6次作客取得5胜 ，是今季英超作客成绩第二佳的球队。车路士今季场均射门中目标次数5.5次冠绝英超，预期入球值亦高达23.3，仅次于曼城，证明其创造机会及攻击能力极强。

柏度尼图强势复出

葡萄牙翼锋柏度尼图是车路士近期最可靠的进攻点，上仗对列斯联时，他后备上阵仅5分钟便迅速攻入一球，展现出极佳的比赛状态和射门触觉。 这位25岁的攻击手今季在英超已贡献4个入球和2次助攻，是车路士锋线上发挥最可靠一员。尼图今季合共创造了19次入球机会，并发动了90次危险攻势，其「进攻威胁」指数在联赛中高踞第8位，显示他善于利用个人技术及空间感撕破对手防线。此子在11月面对狼队和般尼都曾取得入球，证明其状态正处于高峰。 凭其出色的盘带突破和创造力，足成撕破主队防线的关键。

般尼茅夫防线告急 失球停不了



般尼茅夫近期的防守表现令人担忧，这亦是今仗入球数字有望增加的主要原因，在11月份的4场联赛中，总共失12球，并且连续5场无法保持清白之身，防线可谓漏洞百出。 这支由伊拉奥拿执教的球队，今季在英超场均失球数高达1.8球，防守力位列联赛下游。

面对拥有强大攻击火力的车路士，主队脆弱的防线恐怕难以抵挡。



星岛推介

入球大细 2.5/3球 [大]

般尼茅夫 2:3 车路士

半场：1:2

Now622台今晚11:00直播