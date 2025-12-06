意甲 | 超级后备作后手 国米硬闯科木够赢

意甲今夜由国际米兰主场迎战「神奇球队」科木的大战，尽管客军近况大勇，创下12场不败的球会最佳纪录，但国际米兰在整体实力、近况还是板凳深度上，仍稍占优。 预计战情紧凑，胜负关键或落在后备奇兵、前锋安治邦尼身上， 这名「意甲最佳后备杀手」有望成为破局主角，带领国米小胜一球。让球主客和[-1]「和」值得推介。

科木今季表现令人眼前一亮，在少帅法比加斯带领下，创下球会史上最佳的12场意甲开季不败纪录，一度攀升至与国米仅差3分的位置。 然而，卫冕冠军国米状态同样锐不可当，在近16场各赛中豪取13胜，在主场圣西路更连赢4场，气势极强。科木最大的隐忧在于其作客表现，近5场联赛作客仅录得2和3负，作客战力明显打折。 国米凭借稳定的主场强势，面对近期「客场虫」表现的科木，预计能以一球小胜，全取三分。

意甲最佳后备杀手可奠胜局

今场的胜负关键很可能落在国际米兰的22岁法国前锋安治邦尼身上，这位被誉为「意甲最佳后备杀手」的新星，今季虽然多为后备，却展现出惊人效率，在本季仅上阵411分钟便攻入4球，平均约100分钟便有一个入球，而且在他有「士哥」的比赛中，国米悉数获胜。

他的前教练伊亚基尼对邦尼赞不绝口，称其为「拥有天生的入球触觉」，具备成为「冠军级球员」的心态。 邦尼的速度、身体质素和一对一能力都极具威胁。 在一场预计会陷入胶著的赛事，高效的后备奇兵，往往就是能够改变战局、为球队奠定胜利的关键人物。

星岛推介

让球主客和[-1]「和」

国际米兰 2:1 科木

Now 638台周日凌晨1:00直播