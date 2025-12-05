Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜往绩近况皆上风 博里尔一「马」平川

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-05 HKT
发布时间：08:00 2025-12-05 HKT

足智彩球赛编号：FB0653
里尔 VS 马赛
Now643台周六凌晨4:00直播
推介：让球 [0] 主胜

法甲前列大战今晚上演，第4位的里尔坐镇主场迎战第3的马赛。近况勇锐的里尔不但近4场联赛3度奏凯，在主场更录得4场胜仗，而且近6次与马赛交手均能保持不败，往绩上明显占优。葡萄牙翼锋菲历斯哥利亚今季表现抢眼，在联赛中已经贡献了3个入球和4次助攻，足助里尔在今仗坐和望赢，让球开平手盘取「主胜」。 

里尔在主场表现极强以及往绩上的占优势，今季在主场近4次在法甲联赛主场全胜，期间更攻入12球，火力惊人。加上里尔是全法甲最擅于在比赛末段争取入球的球队之一，今季已有14个入球在最后10分钟出现，当中更有4球是绝杀奠胜球，后劲凌厉。 而往绩方面，里尔更占尽上风，近6场对马赛保持不败，录3胜3和的不败战绩，今仗绝对是坐和望赢格。

马赛后防不稳

24岁的里尔翼锋菲历斯哥利亚今季表现抢眼，联赛已交出3入球和4助攻，其突破力和传中球极具威胁，其边路突袭将会是撕破马赛防线的重要武器。相反，马赛虽然在联赛榜上稍为领先，但他们近期防守存在隐忧，近3场比赛均有失球，面对势劲的里尔恐难占甜头。 马高

