法甲｜摩纳哥进攻「特」醒 扫齐半大加全大

足智彩球赛编号：FB0637

比斯特 VS 摩纳哥

Now643台周六凌晨2:00直播

推介：入球大细 [3.5] 大 & 半场入球大细 [1.5] 大

法甲今夜有由比斯特主场迎战摩纳哥，两队近期均出现「攻强守弱」的特点，摩纳哥近6场各项赛事总失球高达12球，而主队则近3场合共制造11个入球，两队皆大开大合，今仗极有可能上演一场入球骚。而胜负关键更可能在个人发挥，摩纳哥中场南野拓实与锋线队友的合作纯熟，是破局和入球大细3.5「大」的关键。

摩纳哥今季的表现犹如其战术风格，大起大落。球队的进攻火力毋庸置疑，场均1.9个入球及高达28.3的预期入球值均位列联赛前3。大开大合的风格在比赛初段尤为明显，摩纳哥今季多个入球和失球均发生在上半场，惯在开波早段以高强度压逼，积极抢攻，但也因此暴露后防空位。摩纳哥作客4场狂失11球的纪录，以及冠绝联赛的红黄牌数量，更经常造成入球数量多的最佳条件。

在摩纳哥的进攻线中，日本国脚南野拓实是球队的关键先生。上仗就凭他一箭定江山，爆冷击败巴黎圣日耳门，其状态和信心均处于顶峰。今季在法甲已贡献3个入球和2次助攻的南野拓实擅长主导球队进攻节奏，出色的前场跑动和串连能力，是摩纳哥频频制造威胁的关键所在。今仗面对防守同样不稳的比斯特，预计南野拓实将继续扮演前场发动机的角色，主宰胜局。

比斯特主场必抢攻

比斯特虽然近期战绩有所反弹，但其防线仍难言稳定性，近6场比赛失10球，在面对摩纳哥强攻猛打的踢法时，应难以保持清白之身。惟主场之利将是他们的争胜筹码，面对作客防守同样不稳的摩纳哥，比斯特有大机会藉对手压上进攻后留下的空位施以突击。摩纳哥「抢攻」的风格，加上双方均不算稳健的防线，预计比赛将在早段便进入斗攻局面。半场入球大细1.5球的「大」和全场入球大细3.5球的「大」皆是极具吸引力的选择。马高