英超｜麦巴比勇猛可救主 皇马食「包」无难度

足智彩球赛编号：FB0586

毕尔包 VS 皇家马德里

Now638台周二凌晨2:45直播

推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

皇家马德里在西甲作客毕尔包，尽管近期球队内部出现将帅不和的传闻，但凭借球王基利安麦巴比的超卓个人能力，仍足以压制主场龙毕尔包，取得胜利，让球盘客让半球/一球照样撑「客胜」。

皇家马德里近期盛传主帅沙比阿朗素与部分球员关系紧张，甚至出现兵变危机。然而，队中头号球星麦巴比挺身而出公开支持教练，稳定军心。即使将帅问题或影响发挥，但麦巴比的场上威势和个人能力，足以成为球队胜负分野。

麦巴比今季在皇马的表现，可谓单天保至尊。他在今季西甲上阵14场，已经攻入14球并交出3次助攻，平均每场比赛制造超过一个入球。他的预期入球更高达11.7，反映其制造射门机会的能力极强。麦巴比近期状态火热，包括对奥林比亚高斯时大四喜，其个人突破、速度和射术，往往能为球队在关键时刻打破僵局。

毕尔包今季主场表面上成绩尚可，4胜1和2负，但面对实力较强的对手时，欧联5战3负可见一斑。球队的进攻火力仅一般，13场比赛只攻入14球，防守亦非稳固，应难逃麦巴比魔掌。马高