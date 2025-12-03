英超｜沙卡挺身而出 阿仙奴势娱「宾」

足智彩球赛编号：FB0547

阿仙奴 VS 宾福特

Now623台周四凌晨3:30直播

推介：波胆1:0 及 2:0

阿仙奴近期经历了连场硬仗，球队体能消耗巨大，在如此密集的快车期，领队阿迪达或许会采取更务实的策略，以3分为目标而非追求大胜。在这段艰难时期，作为前场唯一绝对主力，翼锋布卡约沙卡的表现至关重要，将直接决定球队能否在主场顺利击败宾福特。预料阿仙奴可以闷住赢，取波胆取1:0及2:0。

阿仙奴目前高踞英超榜首，领先次席的曼城5分，并在各项赛事中保持17场的不败纪录。兵工厂今季在主场的战绩尤其骄人，10场比赛中赢足9场，最近更录得主场7连胜，期间仅失2球，赢面仍高。然而，球队的体能状况却是不容忽视的隐忧，近期在联赛和欧联中先后硬撼热刺、拜仁慕尼黑和车路士，上场对车路士的比赛中，即使对手有球员领红，阿仙奴在多打一人的情况下依然踢得相当保守，满足于1:1的结局，未能全取3分。这场和波的取态，被外界视为阿仙奴在经历了对阵热刺和拜仁慕尼黑等连场大战后，出现疲态的明显迹象，今仗恐难望大胜。

在频繁的轮换和伤病困扰下，布卡约沙卡成为阿仙奴前场唯一能够长期保持正选位置的球员。年仅24岁的沙卡以其出色的体能和稳定的表现，成为球队进攻端最可靠的支点。今季他已经在各项赛事中贡献了6个入球，是队内的主要射手之一。他的速度、技术以及在右路的突破能力，使他成为对手后防线的持续威胁。在球队整体可能因疲劳而影响表现时，沙卡的个人发挥将是阿仙奴能否创造入球机会、打破僵局的决定性因素。

宾福特必以防守为主

宾福特今季的作客成绩未如理想，6场联赛作客输了5场，但防守依然值得信赖。数据上，虽然宾福特近5场联赛都未能保持清白之身，但面对强队时往往会采用5人后卫阵式，以求压缩防守空间，大巴战术或会为兵疲的阿仙奴带来麻烦。预计宾福特不会轻易让阿仙奴取得大量入球，博波胆1:0及2:0应为最佳射程。马高