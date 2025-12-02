Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜主场堡垒坚固 纽卡素必退「热」

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-02 HKT
发布时间：07:00 2025-12-02 HKT

足智彩球赛编号：FB0522
纽卡素 VS 热刺
Now621、611台周三凌晨4:15直播
推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

纽卡素近期状态不俗，上仗作客更大胜爱华顿，而翼锋哈维班尼斯近期坐稳正选后，入波不断弗到漏。有其脚风加持，加上往绩上纽卡素又完全克制热刺，今晚英超快车在气势磅礡的圣占士公园摆阵迎战热刺，绝对有能力赢波赢盘，让球盘半球/一球「主胜」稳阵。

纽卡素今季主场防线极为稳阵，在联赛的预期失球属最低3队之一，代表球队甚少被对手在心脏地带起脚，合共更有5场保持清白之身，防守够硬净就是其抢分最大本钱。纵然纽卡素平均入球未算多，但创造机会能力并不弱，上场在轮换下仍作客大炒爱华顿4:1，证明其攻击球员打出水准。强如曼城早前都在圣占士公园败走，更证明喜鹊联赛2连胜的近绩绝无水分，今场面对近况平平的热刺时，更有近6次对赛5胜1和的往绩支持，赢面极高。

英超圣诞快车期赛程频密，有球员可以轮换兼有好表现非常重要，翼锋哈维班尼斯近期回归正选阵容，对纽卡素嚟讲绝对是及时的强心针。这名27岁翼锋自坐稳正选位之后，立即以表现说话，欧联对马赛有士哥，对曼城更梅开二度，带领球队赢波，其后对宾福特一役再入一球，近5次正选已经入4球。班尼斯边路既有速度兼具突破力，埋门一脚又实净，为球队提供直接威胁。此子态勇脚风顺，绝对是纽卡素在快车期抢分的关键人物。

热刺直落连败3场

至于客队热刺近5场虽然共入10球，但1胜1和3负的走势非常差，面对稍具实力的对手即脚软，早前对巴黎圣日耳门、车路士及阿仙奴皆无力一战而大败，球队在攻守皆存在不少问题。今次作客要挑战主场强劲的纽卡素，绝对冻过水。让球盘开出主队让半球/一球更具信心，「主胜」稳开。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区
突发
9小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
19小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
16小时前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
11小时前
striking_biking@threads
大埔宏福苑五级火｜二判管工脱险后折返疏散工友  由地下跑上10楼遇难
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
13小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
巴度 (图) 于11月26日因下列两项不小心策骑〔赛事规例第100(1)条〕指控，被竞赛董事小组判罚停赛。巴度已提交上诉通知，就此等处罚的严厉程度提出上诉。
骑师巴度提出上诉
马圈快讯
17小时前
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
1小时前