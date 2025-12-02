英超｜主场堡垒坚固 纽卡素必退「热」

足智彩球赛编号：FB0522

纽卡素 VS 热刺

Now621、611台周三凌晨4:15直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

纽卡素近期状态不俗，上仗作客更大胜爱华顿，而翼锋哈维班尼斯近期坐稳正选后，入波不断弗到漏。有其脚风加持，加上往绩上纽卡素又完全克制热刺，今晚英超快车在气势磅礡的圣占士公园摆阵迎战热刺，绝对有能力赢波赢盘，让球盘半球/一球「主胜」稳阵。

纽卡素今季主场防线极为稳阵，在联赛的预期失球属最低3队之一，代表球队甚少被对手在心脏地带起脚，合共更有5场保持清白之身，防守够硬净就是其抢分最大本钱。纵然纽卡素平均入球未算多，但创造机会能力并不弱，上场在轮换下仍作客大炒爱华顿4:1，证明其攻击球员打出水准。强如曼城早前都在圣占士公园败走，更证明喜鹊联赛2连胜的近绩绝无水分，今场面对近况平平的热刺时，更有近6次对赛5胜1和的往绩支持，赢面极高。

英超圣诞快车期赛程频密，有球员可以轮换兼有好表现非常重要，翼锋哈维班尼斯近期回归正选阵容，对纽卡素嚟讲绝对是及时的强心针。这名27岁翼锋自坐稳正选位之后，立即以表现说话，欧联对马赛有士哥，对曼城更梅开二度，带领球队赢波，其后对宾福特一役再入一球，近5次正选已经入4球。班尼斯边路既有速度兼具突破力，埋门一脚又实净，为球队提供直接威胁。此子态勇脚风顺，绝对是纽卡素在快车期抢分的关键人物。

热刺直落连败3场

至于客队热刺近5场虽然共入10球，但1胜1和3负的走势非常差，面对稍具实力的对手即脚软，早前对巴黎圣日耳门、车路士及阿仙奴皆无力一战而大败，球队在攻守皆存在不少问题。今次作客要挑战主场强劲的纽卡素，绝对冻过水。让球盘开出主队让半球/一球更具信心，「主胜」稳开。马高