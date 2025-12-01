西甲｜华历简奴守得 闷战必捧细盘

足智彩球赛编号：FB0427

华历简奴 VS 华伦西亚

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：入球大细 [2.5] 细

华历简奴地头一向哑火，加上大败后痛定思痛，防守明显加固，闷战可期。该队有人气急升的中坚诺贝文迪握守要道下，势于今晚西甲主场迎战华伦西亚时踢得谨慎，入球大细2.5球的「细」十分稳阵，可作全日重心。

本轮前排第13的华历简奴，虽有主场之利，但联赛地头攻力却极差，5战仅入3球属西甲第2低，犹幸只失3球则是西甲20队并列最少，明显作东攻弱守强。华历简奴的近况亦有改变，自月初作客0:4大败于维拉里尔后，后防明显吸取教训而更加专注，此后两场联赛都能闷和对手，当中更包括一哥皇家马德里。特别留意中坚诺贝文迪，这位贝迪斯借将自10月起抢得正选，至今正选披甲5场有4场皆能保持清白之身，是华历简奴防守改善的关键。

华伦作客未赢过

而排第16的客队华伦西亚，近期有反底迹象，本栏成功预测该队上轮主场1:0击败利云特，为此前7场不胜的颓势成功止血属最佳证明。然而华伦今季联赛作客仍未尝一胜，远征表现依然有待观察，信心不大下多数以稳守为主。今场入球一球起两球止，入球大细2.5球的「细」仍有1.7倍的合理分头，慎防转盘有买趁手。加利李尔