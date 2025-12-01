Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜博洛尼亚极勇 「纳」齐两大波胆

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-01 HKT
发布时间：07:00 2025-12-01 HKT

足智彩球赛编号：FB0422
博洛尼亚 VS 克雷莫纳
Now638台周二凌晨3:45直播
推介：波胆2:1 & 3:1

博洛尼亚近况大勇，而且今季已展示过如何辗压升班马，遇弱旅绝不留手。该队有射门欲极强的柯苏连尼充当边路发电机下，势于今晚意甲独脚戏主场击败神奇不再的克雷莫纳，惟客军门前把握力有一定功架可望破蛋，可捧齐波胆2:1及3:1。

本轮前排意甲第5的主队博洛尼亚，虽然要同时联赛及欧霸两条战线，不过球队却越战越勇，最近12场各赛造出7胜5和的不败战绩，气势一时无两。

博洛尼亚的稳定攻力是其抢分撒手锏，除攻入21球属本轮前意甲第2多外，近3场更悉数全胜，且每场都以最少两球的分差击败对手，当中除卫冕冠军拿玻里是其手下败将外，上周四收起部分主力下，仍能在欧霸4:1大胜萨尔斯堡，全场共作出30射门、14中目标及创造8次黄金机会，攻力强得令人咋舌。

博洛尼亚坐拥如此强劲攻力，面对一心缩后的对手自然肆无忌惮，10月主场已在大半场多打一人下以4:0蹂躏升班马比萨SC，更将对手射门压至只有2次，意大利国脚翼锋柯苏连尼在该仗半场退下火线，不但收获1个入球，更作出4次攻门并有1次中柱，只踢45分钟便有如此威胁，今场主场再对升班马，博洛尼亚及柯苏连尼均没有留手的理由。

华迪有一定入球能力

至于客军克雷莫纳虽排第11，不过联赛已连败3场，最伤的是月初的升班马大战中以0:1败走比萨SC。再者，克雷莫纳在联赛的预期入球值11、对方禁区内触球154次、场均成功传中3.2次及场均成功前场逼抢1.3次，4项与进攻或组织有关的数据全排意甲尾3之内，球队几乎只有稳守突击一招。犹幸38岁的老牌射手占美华迪近5场共入2球，加上与另一前西维尔名将的好波之人法兰高华斯基斯逐渐建立默契，今场有力破蛋，一于以波胆2:1及3:1作对碰。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
7小时前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
6小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
8小时前
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
8小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
15小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
9小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
16小时前
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
13小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
15小时前
38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园
38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园
影视圈
11小时前