意甲｜博洛尼亚极勇 「纳」齐两大波胆

足智彩球赛编号：FB0422

博洛尼亚 VS 克雷莫纳

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：波胆2:1 & 3:1

博洛尼亚近况大勇，而且今季已展示过如何辗压升班马，遇弱旅绝不留手。该队有射门欲极强的柯苏连尼充当边路发电机下，势于今晚意甲独脚戏主场击败神奇不再的克雷莫纳，惟客军门前把握力有一定功架可望破蛋，可捧齐波胆2:1及3:1。

本轮前排意甲第5的主队博洛尼亚，虽然要同时联赛及欧霸两条战线，不过球队却越战越勇，最近12场各赛造出7胜5和的不败战绩，气势一时无两。

博洛尼亚的稳定攻力是其抢分撒手锏，除攻入21球属本轮前意甲第2多外，近3场更悉数全胜，且每场都以最少两球的分差击败对手，当中除卫冕冠军拿玻里是其手下败将外，上周四收起部分主力下，仍能在欧霸4:1大胜萨尔斯堡，全场共作出30射门、14中目标及创造8次黄金机会，攻力强得令人咋舌。

博洛尼亚坐拥如此强劲攻力，面对一心缩后的对手自然肆无忌惮，10月主场已在大半场多打一人下以4:0蹂躏升班马比萨SC，更将对手射门压至只有2次，意大利国脚翼锋柯苏连尼在该仗半场退下火线，不但收获1个入球，更作出4次攻门并有1次中柱，只踢45分钟便有如此威胁，今场主场再对升班马，博洛尼亚及柯苏连尼均没有留手的理由。

华迪有一定入球能力

至于客军克雷莫纳虽排第11，不过联赛已连败3场，最伤的是月初的升班马大战中以0:1败走比萨SC。再者，克雷莫纳在联赛的预期入球值11、对方禁区内触球154次、场均成功传中3.2次及场均成功前场逼抢1.3次，4项与进攻或组织有关的数据全排意甲尾3之内，球队几乎只有稳守突击一招。犹幸38岁的老牌射手占美华迪近5场共入2球，加上与另一前西维尔名将的好波之人法兰高华斯基斯逐渐建立默契，今场有力破蛋，一于以波胆2:1及3:1作对碰。加利李尔