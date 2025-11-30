英超｜迪历特死球「宫」得 曼联两波胆最值博

足智彩球赛编号：FB0399

水晶宫 VS 曼联

Now621台今晚8:00直播

推介：波胆1:3及2:3

有前无后的曼联，后卫入球能力更胜防守，有善顶的中坚马菲斯迪历特趁死球施空袭下，势于今晚英超作客水晶宫时杀出血路，波胆1:3及2:3值博率高，绝对可敲。

客军曼联近4场联赛攻力其实相当不俗，先后以4:2击败白礼顿，及作客连续两场与森林及热刺打成2:2，即使刚周一晚主场0:1负于爱华顿脚下，但下半场在多打一人下亦作出17次攻门，若非对方门将碧福特连番神救，红魔应可取得入球。

虽然曼联防守上仍有改善空间，但中坚马菲斯迪历特近仗进攻上反而表现抢镜，对热刺一役更凭头槌破网成为逼和2:2的功臣。这位荷兰国脚联赛场均争顶成功次数达3.2次，在死球时常成为队友传中目标，有力成为红魔的秘密武器。

至于主队水晶宫虽然11场仅失9球，防守数据不算差，但上月面对般尼茅夫一役却被逼和3:3，曝露出在高压下防线容易崩溃的问题。球队场均预期失球值达1.0，面对曼联这类攻力强劲球队，难保清白之身。今场预计节奏明快，客军有力在互攻格局下突围而出，不妨冷敲波胆1:3及2:3。加利李尔