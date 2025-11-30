英超｜齐挫欧洲豪门平分秋色 车路士有力「和」

足智彩球赛编号：FB0384

车路士 VS 阿仙奴

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：主客和和

车路士表现正拾级而上，加上刚击败欧洲豪门，过程中更见众将潜质终于展现，实力深不见底。该队有态度积极的中场安素费南迪斯作全方位贡献，势于今晚英超榜首大战主场跟同样走势凌厉的阿仙奴周旋到底，主客和的「和」分头十足，实属扒冷佳品。

主队车路士赛前排英超第2，近6场收获5胜1和的不败走势，此期间的首3仗对弱旅如狼队及卡拉巴克都要失分别3球及2球，但近3场则全部零封对手，可见自踏入季中起，球队逐渐摆脱后防不稳及水准飘忽的陋习之余，表现更一场比一场进步。

车路士士气亦肯定十分高涨，皆因刚周三主场3球大炒欧洲豪门兼死敌巴塞隆拿，虽然对手自上半场末段已打少一人，但蓝狮在开赛头21分钟内已有两记入球因越位而被VAR否决，可见的确占尽形势。再加上蓝狮翼锋艾斯达华奥在此场未来新星对决中，以一记个人表演式入球完胜拉明那马，足证小将潜质已开始兑现。

安素贡献全面

不过车路士要在今场榜首大战中成功抢分，中场安素费南迪斯表现至关重要。这位24岁的队长对球队贡献非常全面，除对上两场收获入球助攻各一外，上周联赛蓝狮作客2:0击败般尼一役，第一个入球正正是安素冲入禁区引开对方守卫注意力，让队友柏度尼图可以在无人看管下顶入，可见这位阿根廷国脚对球队的贡献难以量化。

枪手箭头状态未明

而作客的榜首球队阿仙奴近况亦是锐不可当，近5场4胜一和狂省14球，刚周三欧联亦以3:1击败同属欧洲豪门的拜仁慕尼黑。然而枪手的箭头约基利斯及夏维斯虽有机会复出，但分别养伤1个及3个月时间非短，状态或要数场才够操起，若今场临危受命或效果成疑。预料两军今场难分高下，主客和的「和」有3.15倍，不妨冷敲。加利李尔