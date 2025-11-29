Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜盘路有「顿」悟  宁捧纽卡素客W

波盘王
更新时间：19:37 2025-11-29 HKT
发布时间：19:37 2025-11-29 HKT

足智彩球赛编号：FB0302
爱华顿 VS 纽卡素
Now621、611台周日凌晨1:30直播
推介：主客和客胜

在各项赛事作客4连败兼且在季内联赛作客未赢过的纽卡素，今晚出征葛迪逊公园对爱华顿时，足智彩开出让球平手盘兼「客胜」低水，似乎极为看好喜鹊能在今仗至少保不败。纽卡素近期每仗皆有入球，进攻力稳定，加上后防有扑救成功率高达75.0%的英格兰门将尼克普比作定海神针，今仗面对锋线无力，把握力差主队爱华顿，不如冷敲主客和客胜。

虽然纽卡素的全场紧逼往往令对手窒息，但数据上似乎只在主场才有此威力，在近10场赛事中，纽卡素作东的6战全胜，4次作客则全败，数据极端。单计联赛，纽卡素作客绩只得3和3负，今仗远征排名和得分皆略优的爱华顿理应下风，惟足智彩开出平手「客胜」低水的盘口，有明显鬼盘之嫌。

喜鹊今仗却有极佳条件出冷，球队防线在多项数据上均名列前茅，门将尼克普比的扑救成功率75%更在所有英超门将中位居次席，对手每4次命中目标，他就能成功化解3次。考虑到爱华顿锋线把握力差，尤其场均3次中框攻门仅排英超尾3，明显只开花不结果，以普比的稳定性，足成球队赢波的关键。加上纽卡素已连续15场有波入，只要能保持不失，胜望极高，有2.32倍的主客和客胜十分值博。马高

