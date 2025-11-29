英超｜宾福特主场够恶 两波胆势必「尼」料

足智彩球赛编号：FB0303

宾福特 VS 般尼

Now623台今晚11:00直播

推介：波胆2:0及2:1

宾福特今季主场表现稳健，令不少对手闻风丧胆。除了传统战术部署，后卫米高卡约迪的手榴弹界外球更成为致命武器，随时撕破般尼密集防线，是决定胜负的关键。让球盘一球/球半稍嫌风险，反而以波胆2:0及2:1作对碰，信心更足。

赛前排英超第16的宾福特，今季主场战绩出色，6战录得4胜1和1负，合共豪取13分，攻守表现可靠，场均入球1.67个，火力亦颇有保证。虽然联赛场均控球率仅42.5%及传球成功率只有77.7%，数据不算突出，但正好反映其战术执行力强的务实风格。球队强调高效率反击及死球威胁，今季已有4球来自反击，又有4球来自12码，两项数据皆冠绝英超，近况稳定加上主场威力，战斗力不容小觑。

手榴弹次数属英超最多

长界外球手榴弹战术在英超全面复兴，宾福特更是潮流尖端，至今已掷出47枚手榴弹，属全联赛最多。阵中的意大利后衞卡约迪更是专家，英超前15名最远界外球纪录中，他一人已独占7席，其中对富咸一役更掷出惊人38.52米。卡约迪凭此绝活屡次助攻队友，直接威胁对手心脏地带，制造混乱甚至入球，成为撕破密集防线的致命武器。

般尼作客虫积弱难返

般尼今季表现令人失望，身处英超尾2的降班区，近期又已录得3连败。作客战绩更惨淡，8战仅得1胜1和6负，攻入仅5球却失18球，失球数字更在英超20队中敬陪末席。今仗面对主场硬净兼有手榴弹战术加持的宾福特，般尼势难招架。今场让球盘主队未必让得起一球/球半，不如捧有6.3及6.8倍的波胆2:0及2:1更为值博。马高