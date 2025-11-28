德甲｜对攻格局已成 RB「大」有作为

足智彩球赛编号：FB0269

慕逊加柏 VS RB莱比锡

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：入球大细 [3.5] 大

RB莱比锡近期在德甲重现强大攻力，奥地利中场巴姆加特拿无疑是核心人物，不断贡献入球和助攻，有其领军下，今仗跟近期同样攻得的慕逊加柏势对撼，入球大细3.5球的「大」值得推介。

RB莱比锡目前高踞德甲联赛第2位，开季11场比赛豪取8胜，重现过往的疯狂进攻气势，而在近6场各项赛事中更狂轰18球，兼场场皆有斩获。虽然在国际赛期前意外不敌贺芬咸，但他们迅速调整，上仗以2:0轻取云达不莱梅，重回胜轨。球队的复苏，中场大脑巴姆加特拿功不可没。他在对不莱梅的一役虽然未取得入球，但全场表现活跃，录得1次助攻。这位26岁的奥地利国脚今季状态长期处于顶峰。他在11场联赛中正选上阵10次，除了5个入球和3次助攻外，还创造了16次入球机会，平均射门命中率高达48%。无论是十月尾梅开二度助球队击败汉堡，或是在德国杯次圈独取两球，都证明了他的入球能力。

主队慕逊加柏近期一洗颓风，在联赛与杯赛录得4连胜，期间更攻入13球，状态同样出色，故今仗预料将会是一场精彩的对攻战，入球大细3.5球的「大」有2.04倍，一于直取。马高