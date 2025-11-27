欧霸｜以超二哥够淡定 面对里昂无有怕

足智彩球赛编号：FB0231

特拉维夫马卡比 VS 里昂

香港时间周五凌晨4:00开赛

推介：让球 [+0.5/+1] 主胜

特拉维夫马卡比虽然分组赛至今仅得1分，但表现并非一无是处，加上中场新星基斯甸比历近仗表现沉着冷静，势可领军于今晚欧霸主场迎战里昂时力保不败，让球盘开出主队受让半球/一球的「主胜」合情合理，过关一流。

以超二哥特拉维夫马卡比虽然欧霸仅排尾3，上轮作客阿士东维拉亦以0:2落败，但全场仍录得4次射门及xG值达1.10，并非完全被压制。球队近5场各赛录得2胜1和2负共入7球，火力尚算稳定。阵中24岁的防守中场基斯甸比历表现稳健，这位塞尔维亚国脚欧霸上阵两场作出场均4次成功拦截及7.5次成功争夺，而4次长传亦悉数准确交予队友，足证防守积极性十足之余，更有力为球队减压，甚至策动反击。

而客军里昂则直落5场各赛仅录3和2负的不胜劣绩，包括刚轮法甲0:0闷和包尾大幡欧塞尔，及上轮欧霸作客0:2不敌贝迪斯，联赛已跌到第7位，归根究底夏窗放走太多重心，既有充满经验的名将如拿卡迪锡及尼曼查马迪，又有当打的门将卢卡斯佩利转投列斯联等，补充球员又未有同等级数令攻守骤然失色。走势差又要作客让球乃大忌，一于以「主胜」作过关胆。加利李尔

