欧霸｜森林回稳成「模」范 主队-3照去马

诺定咸森林 VS 马模

推介：让球主客和 [-3] 主胜

诺定咸森林出战欧洲赛仍能显示实力，加上连场勇挫强敌信心爆棚，气势更是一时无两。该队有中场灵魂基比斯韦特穿针引线兼跑动搭救，今晚欧霸面对作客英伦三岛例牌脚软的马模绝对是格食格，理应看高一线，让球主客和开出主队让3球亦无有怕，「主胜」绝对值博。

英超代表的主队诺定咸森林，赛前排欧霸第24位，不过近两场欧霸录得1胜1和，包括主场2:0击败葡超劲旅波图，足证其战力即使在欧洲赛亦不容小觑。近况上，森林季初经历两度易帅后，在新帅戴治麾下已渐见稳健，对上4场各赛已录2胜2和不败，包括刚轮联赛作客3:0大破卫冕的利物浦及主场2:2赛和曼联，可见球队面对劲敌亦不落下风。

森林的攻势核心非基比斯韦特莫属，这位英格兰中场近仗表现大熟大勇，无论在击败利物浦、波图及赛和曼联的大赛中，都有贡献入球，除证明近6场各赛共入4球的勇态外，于关键时刻有力挺身而出才最难能可贵。

基比斯韦特对球队最大的贡献，在于其惊人的覆盖范围和比赛态度，正如他在击败利物浦后所言：「我的比赛就是不断地跑，尝试为球队注入能量。」正是基比斯韦特这种永不言倦的拼搏精神，让他成为森林最可靠的发电机。

至于马模方面，联赛最终只排第6位，创近16年第2低的纪录，加上瑞超球季已在月初完结，意味着球队已有18日未有正式比赛，实力状态皆成疑问。再者，马模在欧霸联赛阶段4战仅得1和3负，上仗更主场0:1不敌趁拿典奈高斯，连希腊球队都不敌，更遑论要作客挑战财大气粗的英超球队，再加上球队近11次面对英格兰球队输足9次的阴影，今场只能输少当赢。让球主客和开出主队让3球亦不嫌多，一于富贵险中求，直取「主胜」。