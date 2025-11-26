欧联｜打吡英雄再出击 阿仙奴攻无不「黑」

足智彩球赛编号：FB0179

阿仙奴 VS 拜仁慕尼黑

Now643台周四凌晨4:00直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

阿仙奴主场防守滴水不漏，加上连场大战遇神杀神，锐不可当。该队有球迷新宠伊比尔治伊斯强势领军下，势必今晚欧联榜首大战中力克主将缺阵的拜仁慕尼黑，让球开出让平手/半球的「主胜」合情合理，可放心捧。

主队阿仙奴今季欧联4战全胜排次席，期间共入11球未失一球，防守数据冠绝36队。今季领队阿迪达战术有适当变化，不时有高位逼抢与快速转换，令球队攻守更趋完善，英超近5场亦录得4胜1和，季初气势一时无两。中场核心伊比尔治伊斯更是状态大勇，刚轮大胜热刺4:1一役更连中三元，旋即成北伦敦打吡英雄，其突破力与创造力能提供源源不绝的进攻火花，有助提升阿仙奴进攻层次。

拜仁主将停赛

而排榜首的客队拜仁慕尼黑虽属德甲一哥，但仍有隐忧，先有各赛交出11球5助攻的路易斯迪亚斯今场停赛缺阵，侧击力肯定削弱，其次是防线专注度不足，近仗虽大胜费赖堡，却短时间连失两球，以致近3场场场有失球共失5球，今场恐难全身而退。让球开出主队仅让平手/半球，「主胜」属合理之选。加利李尔