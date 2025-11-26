欧联｜摩纳哥攻强守弱 入球大盘依「斯」执

足智彩球赛编号：FB0185

柏福斯 VS 摩纳哥

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：入球大细 [2.5/3] 大

刚于法甲惨败的摩纳哥，防线漏洞百出，犹幸一向进攻火力尚可弥补，加上有新晋法国国脚翼锋艾利奥捷状态火热，势可于今晚欧联作客展现黑马姿态的柏福斯时挺身而出，互攻格局已成，入球大细中位数2.5/3球的「大」单头或过关皆宜。

赛前于欧联排第19的客军摩纳哥，在法甲仅排第8，联赛数据清楚显示其攻防差距，球队创造黄金机会多达48次，排在法甲第2位，进攻火力仅次于巴黎圣日耳门。然而防守却漏洞百出，场均失球高达1.9球仅排第15位，而且在13场联赛中只有一场保持清白之身更低见第17。上轮联赛作客雷恩更在最终打少一人下1:4惨败，更被对手起脚17次及创造预期入球值3.69，防线明显不稳，足证其有前无后的风格。

既然摩纳哥的攻力有保证，翼锋艾利奥捷今季表现更一鸣惊人。这位23岁的摩纳哥自家青训，去年在欧联对巴塞隆拿已有入球，证明其大赛能力。去季在各赛共交出7球12助攻，今季亦贡献3球2助攻延续火热状态，并在9月首次获得法国国家队征召，级数已获证明。艾利奥捷的突破力与临门一脚，是摩纳哥边路最具威胁的武器，甚至直接改变战局。

柏福斯防线难靠

至于排第20的主队塞浦路斯代表柏福斯则属欧联新丁，不过上轮地头1:0击败维拉利尔，今场不能看轻之余，更大有可能恃着近5场各赛3胜2和的不败走势企图争取主动。然而后防仍要倚赖38岁的巴西老将大卫雷斯，加上欧联5个失球全在地头产生，防线难以信赖。既然客军攻强守弱，主队防线亦漏洞不少，今仗上演入球骚机会不低，入球大细2.5/3球的「大」过关一流，诚意推介。

加利李尔