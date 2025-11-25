欧联｜将「士」用命 宾菲加客胜稳阵

足智彩球赛编号：FB0162

阿积士 VS 宾菲加

Now643台周三凌晨1:45直播

推介：主客和客胜

葡超劲旅宾菲加近期状态稳定，整体表现坚韧。球队攻守两端发挥均衡，6场比赛中总共攻入15球，而稳固的防线更有多达4次成功零封对手，实力不容小觑。今夏由西维尔转投的翼锋卢基巴基奥，至今已在各项赛事中贡献了1个入球和4次助攻，可助球队作客全取3分，主客和取客胜。

宾菲加近6场各项赛事取得3胜2和1负，期间仅失3球防守固若金汤，而欧联面对强敌时展现不俗抗压性，包括主场对利华古逊及作客车路士均只仅败0:1，让他们在此次对碰中占据心理优势。特别留意卢基巴基奥加盟宾菲加后大大增强了球队的侧击力，自加盟后迅速融入球队，今季已在各赛贡献1个入球和4次助攻。然而其影响力不止于个人数据，他的跑动和牵制能力为队友创造了更多进攻空间，令宾菲加的战术更为立体。

反观主队阿积士近期陷入严重低潮，近6场比赛仅录得1胜1和4负的劣绩，期间总失球数高达15球，防线如同虚设。上仗联赛更在主场以1:2不敌中下游球队精英队，士气备受打击。在攻不锐守不稳的困境下，阿积士要抵挡宾菲加的强势来袭，恐怕是困难重重。马高