欧联｜巴塞火力全开 鲁营㓥「车」在望
更新时间：07:00 2025-11-25 HKT
发布时间：07:00 2025-11-25 HKT
足智彩球赛编号：FB0156
车路士 VS 巴塞隆拿
Now643台周三凌晨4:00直播
推介：让球 [0] 客胜
西甲班霸巴塞隆拿挟著雷霆万钧之势，进攻火力冠绝欧洲，其中场新星费明卢比斯的崛起更为进攻体系注入无穷活力。今晚深夜欧联分组赛作客挑战英超的车路士时，势必多点开花并凯旋而归，平手盘取「客胜」。
巴塞隆拿近期的表现只能用赏心悦目来形容，再次向全欧洲展示了何谓华丽进攻足球，在过去的6场各项赛事中，巴塞的比赛总共出现了高达29个入球，平均每场接近5球，而其中大部分入球都来自巴塞自身。上轮联赛在重开的鲁营主场迎战毕尔包，球队便以4:0大胜宣告强势回归，阵中皇牌射手罗拔利云度夫斯基、费兰托利斯和费明卢比斯分别取得入球，展示了球队多点开花的恐怖攻击力。
在柏迪和加维两大中场天才因伤缺阵期间，年仅22岁的费明卢比斯临危受命，挺身而出，成为了今季巴塞隆拿中场最大的惊喜。这位出自拉玛西亚的年轻小将，在今届欧联已交出3个入球和2次助攻，表现尤为瞩目，无论是后上插入攻门，还是串连中前场的攻势，都处理得有板有眼，俨然成为了球队中场的新引擎。
蓝狮防线天残地缺
主队车路士虽然近期战绩尚可，但防线伤兵潮令实力大打折扣，除主力高尔彭马继续倦勤外，中坚高维尔和中场罗美奥拉维亚长期因伤缺阵，对防守体系造成了结构性的破坏。从欧联分组赛被阿塞拜疆球队卡拉巴克逼和2:2一役可见，蓝军的防线在压力下容易犯错。面对拥有拉明耶马、拉芬拿及利云度夫斯基等顶级攻击手的巴塞隆拿，要在90分钟内力保不失，几乎是不可能的任务。让球只开出平手盘，当然直取「客胜」。马高
