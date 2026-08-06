檀岛咖啡饼店回归港岛！预告新店8月下旬重开 年初结束80年历史湾仔总店

檀岛港岛重开｜以192层酥皮蛋挞打响名堂的80年老字号「檀岛咖啡饼店」，今年初关闭湾仔总店后，近日透过社交平台预告将于8月下旬回归港岛东，让一众不舍老店美味的食客感到振奋。

檀岛咖啡饼店预告8月下旬回归港岛 湾仔80年总店年初结业

檀岛咖啡饼店预告8月下旬回归港岛 湾仔80年总店年初结业

自湾仔总店于今年3月结业后，「檀岛咖啡饼店」仅余下将军澳坑口一间分店。直至今日（6日），檀岛在Facebook专页上发布最新预告，透露新店将于8月下旬登陆港岛东，选址康怡广场AEON地下层，预计在稍后与大家正式见面，意味著食客将有机会在港岛区，再次品尝招牌酥皮蛋挞及港式茶餐厅美食。

重开消息传出后，随即引来大批网民热烈回响。不少网民纷纷留言表示「支持」，更有充满情怀的食客强调这次「不是登陆，是重现港岛区」，并好奇新店是否由「旧伙计重新营业」。此外，不少人对于新址充满期待，急不及待留言追问「港岛东边个位呀？」。

早前报道：湾仔檀岛咖啡饼店宣布结业！屹立80年 酥皮蛋挞、奶茶驰名中外 全港仅余1分店...

开业80年 驰名192层酥皮蛋挞

作为香港早期茶餐厅的标志之一，「檀岛咖啡饼店」湾仔店自上世纪四十年代起营运，一直秉持「平靓正」及「足料制作」的原则。店内招牌蛋挞标榜达192层酥皮，带来极致松脆的口感，每次新鲜出炉均会吸引大批顾客轮候。该处亦曾是电影《月满轩尼诗》的拍摄场地，过去吸引本地人及游客慕名而来。因此，当今年初月店方突发公布3月结业时，令各界深感可惜。

资料来源：檀岛咖啡饼店 湾仔店 Honolulu Coffee Shop Wanchai