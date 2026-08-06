Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本地毡酒Two Moons 致月推出全新「姜毡酒」Ginger Gin｜联乘3间中环人气酒吧推期间限定特调

饮食
更新时间：13:44 2026-08-06 HKT
发布时间：13:44 2026-08-06 HKT

俗语有云：「冬吃萝卜夏吃姜」 。炎夏常吹冷气饮冰水，易致脾胃受寒。适量吃姜能温胃驱寒、祛湿气 。今年初夏，屡获国际殊荣的香港本地手工毡酒品牌 Two Moons Distillery 致月，将这份传统饮食文化中的底蕴，大胆地升华至西方烈酒之中，推出全新口味的「姜毡酒」（Ginger Gin）！ 品牌打破大家对「姜」的刻板印象，将这款充满本地情怀的食材化作优雅醇酒，更联同 3 间中环人气酒吧，展开一场充满人情味与仪式感的 Bar Hopping 企划。 

Two Moons 以姜入酒推 「姜毡酒」：以微辛滋味 致敬本地饮食文化

Two Moons Ginger Gin 姜毡酒  $530（700 毫升｜45% vol.） 另设品尝套装，一次网罗全新姜毡酒及招牌干毡酒、四季桔毡酒、五花茶毡酒。
Two Moons Ginger Gin 姜毡酒  $530（700 毫升｜45% vol.） 另设品尝套装，一次网罗全新姜毡酒及招牌干毡酒、四季桔毡酒、五花茶毡酒。

说起姜，你第一时间会想起什么？是做菜时用于辟腥的姜丝? 抑或过时过节吃的姜汁汤圆，还是感冒初起喝的那杯「可乐煲姜」？ 屡获国际殊荣的本地毡酒品牌 Two Moons 这次的手工蒸馏杰作「姜毡酒」 ，巧妙糅合了新鲜小黄姜与干姜，再配上杜松子、荒野白茶、木姜子根与檀香木等草本材料。闻香时，姜与木姜子根带来柔和花香与柑橘调；入口先是小黄姜的鲜活微辛，随即转化为干肉姜的甘甜与融融暖意，最后由檀香木的温润木质调收尾。

期间限定「姜尾酒」：中环3大酒吧联乘酒单

1. 建民号（Kinsman）

Folk Medicine( $130*) (可配搭小食:红姜酸甜鸡 加$18)
Folk Medicine( $130*) (可配搭小食:红姜酸甜鸡 加$18)
Posh Spice( $130) (可配搭小食:姜汁花生汤圆 加$18)
Posh Spice( $130) (可配搭小食:姜汁花生汤圆 加$18)

致力传承本地文化的「建民号」（Kinsman），由 6 月 24 日至 9 月 23 日期间推出两款充满本土情怀的特调。其「Folk Medicine」（$130）大胆改造经典调酒Penicillin，将传统酒谱中的威士忌，换成 Two Moons「姜毡酒」。巧妙融入百年老字号「九龙酱园」的红酸姜，将红酸姜开胃鲜酸微辣与迷人的烟熏气息完美叠加，让姜的霸道惹味在唇齿间强烈激荡。另一款「Posh Spice」（$130）则从传统糖水汲取灵感，将姜毡酒的温润微辛与桂花、糯米的清香相互交融，佐以姜汁花生汤圆，带出老姜那份深邃而内敛的甘甜暖意。

建民号 Kinsman

  • 地址:中环卑利街 65 号
  • 专页

2. 25:00（Twenty Fifth Hour）

「25:00」（Twenty Fifth Hour）
「25:00」（Twenty Fifth Hour）
Wedding Dress $160
Wedding Dress $160
Dragon & Phoenix $160
Dragon & Phoenix $160

隐身于中环的「25:00」（Twenty Fifth Hour）则在 6 月 24 日至 8 月 23 日期间，从华南婚俗的「添丁生姜」获取灵感，以两款调酒完美演绎姜在不同熟成阶段的双重魅力。代表西式白纱的「Wedding Dress」（$160）特别选用鲜嫩的子姜配搭梨子及橙花，口感轻柔透亮，在满溢的花香中透出子姜独有的清脆鲜活与含蓄微温。而象征传统龙凤褂的「Dragon & Phoenix」（$160）则利用老姜的辛辣醇厚搭配黄皮及 Pampelle 利口酒，有轻有重的姜香，伴随清爽的汽泡在口腔中层疉。

25:00 Twenty Fifth Hour

  • 地址:中环士丹利街 24-26 号 13 楼
  • 专页

3. ZZURA

ZZURA
ZZURA

充满中东风情的「ZZURA」，同样由 6 月 24 日至 9 月 23 日期间，巧妙地将港人夏日消暑的甜蜜记忆，转化为层次多变的香料风情。特调「Tropical Wave」（$130）把经典甜品杨枝甘露重塑为港味十足的 Pina Colada，让菠萝与椰奶的丰盈果香中，隐隐渗透出姜毡酒那优雅且带点神秘的异国香料辛韵。另一款「Citrus Canopy」（$130）则完美还原了茶餐厅的名物「杂果宾治」，透过姜啤与白苦艾酒的结合，带来充满清爽气泡与明亮活泼的姜汁刺激感。

ZZURA

  • 地址:中环荷李活道 23 号金珀苑 2 楼
  • 专页

    微醺中的文字漂流：「Moon Post」特别企划

    除了品尝美酒，各参与酒吧更设有复古的「Moon Post」桌上邮箱。当你点选期间限定的姜毡酒特调时，不妨在留言卡上写下品酒笔记或当下心情。
    除了品尝美酒，各参与酒吧更设有复古的「Moon Post」桌上邮箱。当你点选期间限定的姜毡酒特调时，不妨在留言卡上写下品酒笔记或当下心情。

    除了品尝美酒，各参与酒吧更设有复古的「Moon Post」桌上邮箱。当你点选期间限定的姜毡酒特调时，不妨在留言卡上写下品酒笔记或当下心情。这份文字将传递给下一位陌生的酒客，你同时也能收获来自他人的温暖问候。在这个节奏急促的城市里，藉著一杯既消暑又暖胃的姜毡酒与只字片语，重新建立人与人之间的浪漫连系吧。

    延伸阅读:屋邨老字号冲出香港！「森林面包」攻入日本神户 叉烧蛋包/鱼香茄子包大受日本食客欢迎

    ↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

    ↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

    最Hit
    黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
    00:45
    黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
    影视圈
    14小时前
    33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
    33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
    时事热话
    5小时前
    港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
    港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
    生活百科
    2026-08-05 11:46 HKT
    黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
    01:25
    黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
    影视圈
    14小时前
    独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
    01:25
    独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
    影视圈
    15小时前
    独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
    独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
    影视圈
    7小时前
    黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
    黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
    影视圈
    2小时前
    港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
    港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
    突发
    4小时前
    独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生。
    独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生
    影视圈
    6小时前
    中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
    中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞「重来一次都会买」
    海外置业
    8小时前