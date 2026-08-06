本地毡酒Two Moons 致月推出全新「姜毡酒」Ginger Gin｜联乘3间中环人气酒吧推期间限定特调

俗语有云：「冬吃萝卜夏吃姜」 。炎夏常吹冷气饮冰水，易致脾胃受寒。适量吃姜能温胃驱寒、祛湿气 。今年初夏，屡获国际殊荣的香港本地手工毡酒品牌 Two Moons Distillery 致月，将这份传统饮食文化中的底蕴，大胆地升华至西方烈酒之中，推出全新口味的「姜毡酒」（Ginger Gin）！ 品牌打破大家对「姜」的刻板印象，将这款充满本地情怀的食材化作优雅醇酒，更联同 3 间中环人气酒吧，展开一场充满人情味与仪式感的 Bar Hopping 企划。

Two Moons 以姜入酒推 「姜毡酒」：以微辛滋味 致敬本地饮食文化

Two Moons Ginger Gin 姜毡酒 $530（700 毫升｜45% vol.） 另设品尝套装，一次网罗全新姜毡酒及招牌干毡酒、四季桔毡酒、五花茶毡酒。

说起姜，你第一时间会想起什么？是做菜时用于辟腥的姜丝? 抑或过时过节吃的姜汁汤圆，还是感冒初起喝的那杯「可乐煲姜」？ 屡获国际殊荣的本地毡酒品牌 Two Moons 这次的手工蒸馏杰作「姜毡酒」 ，巧妙糅合了新鲜小黄姜与干姜，再配上杜松子、荒野白茶、木姜子根与檀香木等草本材料。闻香时，姜与木姜子根带来柔和花香与柑橘调；入口先是小黄姜的鲜活微辛，随即转化为干肉姜的甘甜与融融暖意，最后由檀香木的温润木质调收尾。

期间限定「姜尾酒」：中环3大酒吧联乘酒单

1. 建民号（Kinsman）

Folk Medicine( $130*) (可配搭小食:红姜酸甜鸡 加$18)

Posh Spice( $130) (可配搭小食:姜汁花生汤圆 加$18)

致力传承本地文化的「建民号」（Kinsman），由 6 月 24 日至 9 月 23 日期间推出两款充满本土情怀的特调。其「Folk Medicine」（$130）大胆改造经典调酒Penicillin，将传统酒谱中的威士忌，换成 Two Moons「姜毡酒」。巧妙融入百年老字号「九龙酱园」的红酸姜，将红酸姜开胃鲜酸微辣与迷人的烟熏气息完美叠加，让姜的霸道惹味在唇齿间强烈激荡。另一款「Posh Spice」（$130）则从传统糖水汲取灵感，将姜毡酒的温润微辛与桂花、糯米的清香相互交融，佐以姜汁花生汤圆，带出老姜那份深邃而内敛的甘甜暖意。

建民号 Kinsman

地址:中环卑利街 65 号

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2. 25:00（Twenty Fifth Hour）

「25:00」（Twenty Fifth Hour）

Wedding Dress $160

Dragon & Phoenix $160

隐身于中环的「25:00」（Twenty Fifth Hour）则在 6 月 24 日至 8 月 23 日期间，从华南婚俗的「添丁生姜」获取灵感，以两款调酒完美演绎姜在不同熟成阶段的双重魅力。代表西式白纱的「Wedding Dress」（$160）特别选用鲜嫩的子姜配搭梨子及橙花，口感轻柔透亮，在满溢的花香中透出子姜独有的清脆鲜活与含蓄微温。而象征传统龙凤褂的「Dragon & Phoenix」（$160）则利用老姜的辛辣醇厚搭配黄皮及 Pampelle 利口酒，有轻有重的姜香，伴随清爽的汽泡在口腔中层疉。

25:00 Twenty Fifth Hour

地址:中环士丹利街 24-26 号 13 楼

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3. ZZURA

ZZURA

充满中东风情的「ZZURA」，同样由 6 月 24 日至 9 月 23 日期间，巧妙地将港人夏日消暑的甜蜜记忆，转化为层次多变的香料风情。特调「Tropical Wave」（$130）把经典甜品杨枝甘露重塑为港味十足的 Pina Colada，让菠萝与椰奶的丰盈果香中，隐隐渗透出姜毡酒那优雅且带点神秘的异国香料辛韵。另一款「Citrus Canopy」（$130）则完美还原了茶餐厅的名物「杂果宾治」，透过姜啤与白苦艾酒的结合，带来充满清爽气泡与明亮活泼的姜汁刺激感。

ZZURA

地址:中环荷李活道 23 号金珀苑 2 楼

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微醺中的文字漂流：「Moon Post」特别企划

除了品尝美酒，各参与酒吧更设有复古的「Moon Post」桌上邮箱。当你点选期间限定的姜毡酒特调时，不妨在留言卡上写下品酒笔记或当下心情。

除了品尝美酒，各参与酒吧更设有复古的「Moon Post」桌上邮箱。当你点选期间限定的姜毡酒特调时，不妨在留言卡上写下品酒笔记或当下心情。这份文字将传递给下一位陌生的酒客，你同时也能收获来自他人的温暖问候。在这个节奏急促的城市里，藉著一杯既消暑又暖胃的姜毡酒与只字片语，重新建立人与人之间的浪漫连系吧。

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