暑假限时优惠！稻香20+款点心划一$8起 虾饺/炸两/芒果布甸 全日三市供应

稻香优惠｜炎炎夏日，不少消费者都在寻找一个既能避暑又能品尝美食的好去处。稻香集团近日推出夏日饮茶优惠，由即日起，食客只需以划一超值价钱$8、$9或$10，即随心任点超过 20款精选中式点心，绝对是本季性价比极高的早茶推介。

稻香点心暑假划一$8起 20+款限时特价

稻香点心暑假划一$8起 20+款限时特价 虾饺/炸两/芒果布甸

稻香特价点心全日三市供应

是次稻香点心优惠涵盖多达 20 款经典与创新兼备的美食，足以满足不同食客的口味。当中首推酒楼的招牌名菜「至尊虾饺皇」，其外皮晶莹剔透、薄而不破，内里包裹著爽脆鲜甜的原只大虾。喜欢传统风味的食客，不容错过「葱花金钩炸两肠」，滑溜的肠粉外皮配上内里香脆可口的油条，佐以鲜甜酱油，令人回味无穷。

除了传统款式，菜单上亦有加入矜贵食材的「黑松露银丝滑鸡卷」，黑松露的独特香气完美渗透于嫩滑的鸡肉与粉丝之中，带来别具一格的味觉享受。品尝过一众丰盛的咸点后食客可选择香浓软糯、甜而不腻的「奶皇千层糕」，或是点选一份冰凉透心的「鲜芒果布甸」，为这顿消暑点心盛宴画上完美句号。

稻香点心优惠

优惠供应时段：星期一至星期六 早市至3:30pm；星期日早市至11am

备注： 此推广仅限堂食享用，结账时需另收茗茶费及加一服务费。 如选择心外卖或携走，每款点心将需额外收取$8之手续费。



适用分店列表（建议惠顾前向个别分店查询）：

稻香：粉岭碧湖花园、东涌蓝天海岸、屯门海趣坊、屯门时代广场、何文田爱民商场、尖沙咀缅甸台、沙田蔚景园、九龙湾德福广场、红磡广场、青衣翠怡商场、弥敦道雅兰中心、铜锣湾皇室堡、牛头角淘大商场、将军澳新都城、将军澳南丰广场分店。

稻香茶居：荃湾、将军澳星峰荟、观塘开源道分店。

稻香超级渔港：朗屏商场店。

壹号渔船：大埔富莱花园、元朗怡丰花园分店。

龙珠酒楼：佐敦弥敦酒店、杏花村杏花新城分店。

资料来源：稻香集团