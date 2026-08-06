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坊间「影子实习」课程 刘泽星：与医学院无关

饮食
更新时间：07:45 2026-08-06 HKT
发布时间：07:45 2026-08-06 HKT

医学院收生向来竞争激烈，近年有机构以收费不菲的「医学临床实习计划」招徕，声称可安排中学生跟随资深医生参与「影子实习」，完成者可获认证，有助申请入读医学院。香港大学医学院院长刘泽星指这类「影子实习」与医学院无关，又指校方亦提供类似的暑期实习机会，惟参加者不代表报读有额外优势。

澄清不增入读机会

刘泽星指，港大医学院欢迎学生了解医学院教学模式，或到作为教学医院的玛丽医院，观察医护人员的工作，医学院每年均设有暑期课程，让准学生们了解医院运作，但强调学生参加这些「影子实习」活动不代表增加入读机会，「这些『影子实习』的收费亦十分昂贵，不要以为付了这笔钱就能入到（医学院）。」

延伸阅读︰JUPAS放榜︱港大医学院录取184文凭试考生 当中28人修读「杰出医科学人」

助理院长（入学事务—临床科学课程）关日康亦补充，港大医学院与玛丽医院合作多年，为学生安排相关实习或体验，例如矫形及创伤外科学系的暑期课程提供打石膏、巡房等机会，最主要是学生体验过后自行决定是否从医。不过他坦言，坊间「影子实习」活动并非医学院的管辖范围，难以规管。

校长张翔日前宣布2028年约满后离任，对于记者问及决定突然、对医学院影响，以至考虑出任校长等提问，身兼暂任副校长（健康）的刘泽星未正面回应，仅强调医学院一直希望做到最好，「除了希望我们将来的医科生，或医学院内其他学生做得好，我们亦很希望香港大学做得好」。

记者 欧文瀚

延伸阅读︰东华学院误发取录电邮涉1.1万学生 校方致歉 吁毋须理会早上电邮

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