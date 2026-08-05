60岁有份！大快活长者优惠 8.5起一连七日即减$6  持「快活关爱长者咭」全日适用

著名连锁快餐店大快活一直以多元化的地道港式餐饮深受大众欢迎，其亲民的价格与舒适的用餐环境更成为不少老友记的日常饭堂。为回馈长者对品牌的支持，大快活于这个炎热夏日送上窝心惊喜，推出最新的长者专属餐饮推广！由2026年8月5日起，老友记只需凭指定长者咭惠顾，即可享单笔消费减$6的现金折扣，以超值价钱品尝热辣辣的丰富美食。

大快活长者专属餐饮优惠！８月５日起全日惠顾即减$6

大快活长者专属餐饮优惠！８月５日起全日惠顾即减$6

夏日炎炎，不少长者都喜欢到冷气开放的快餐店与三五知己相聚，享用舒适的一餐。大快活的餐单选择极为丰富，从早市的香滑即磨咖啡配经典西式早餐，到午市深受食客推崇的招牌阿活咖喱牛腩饭、惹味菠萝咕噜肉，再到下午茶的香脆炸鸡脾及西多士，款款都是令人食指大动的地道滋味。

今次推出的「快活关爱长者咭」专属优惠，最大卖点在于打破了时段的限制。长者无论是想在清晨吃一份丰富营养的早餐，还是下午茶时段想吃点轻盈小食，只要在结帐时出示该咭，单一发票即可轻松获享减免$6的现金折扣。

全面支援点餐机！长者点餐方便快捷

随著科技日益普及，香港各大连锁餐厅均全面引入自助点餐系统，大快活亦紧贴数码化步伐。为了让长者能与时并进，并享受更流畅、无需长时间站立等候的点餐体验，现时大快活店内的自助点餐机已全面支援「快活关爱长者咭」。

老友记在轻触式屏幕上慢慢挑选好心水美食后，只需按照系统清晰的指示，扫描或确认其长者咭，系统便会自动于总额中扣减$6的优惠金额。

大快活长者优惠详情：

优惠推广期限： 2026年8月5日至2026年8月11日

优惠详情： 于任何时段惠顾，凭单一发票计算即减$6。

享用资格： 结帐时必须出示有效的「快活关爱长者咭」。

注意事项及条款： 此长者折扣以单一发票计算，并且不可与餐厅内其他优惠同时使用（当中包括：阿活爆抵价系列、晚市小菜二人餐等推广）；此外，优惠亦不适用于购买任何零售产品或烘焙产品。

资料来源：大快活 Fairwood

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