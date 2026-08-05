年内执第5间！蜜雪冰城现结业潮？旺角兆万地舖退租 近年开店策略大洗牌...
更新时间：16:18 2026-08-05 HKT
发布时间：16:18 2026-08-05 HKT
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内地知名连锁茶饮品牌「蜜雪冰城」进驻香港市场将近三年，近期却传出部分门市陆续停业的消息。据悉，位于旺角核心地段的兆万中心地下舖位近日已经退租。该舖位建筑面积大约为824平方呎，根据早前报道，该品牌是在2024年以大约每月19万港元的价格租用，折合每平方呎租金约231元。
蜜雪冰城水土不服？旺角兆万店结业 年内第五间
蜜雪冰城位于旺角西洋菜南街1N号兆万中心地下（G03至G04号舖）的分店近日已经退租结业。舖位建筑面积约为824平方呎，品牌于2024年以每月19万港元承租，平均每平方呎租金达231元。翻查物业资料，该舖位在过去4年间主要依赖短期租约维持，进驻的商户包括电话配件店，其次亦有零食店及时装店等。 计及兆万中心店结业，蜜雪冰城于今年内已有5间分店关闭，当中包括尖沙咀弥敦道店、元朗、沙田石门及荃湾如心广场等地区。
开店策略大洗牌 转战大埔等民生区
回顾蜜雪冰城于2023年底正式踏足香港后，首10个月便迅速连开8家门市，甚至在旺角区曾出现两间分店相距仅300米的密集布局。目前，品牌在港的营运分店数量为7家，其中最新开幕的据点位于大埔昌运中心，似乎品牌的展店策略似乎正在转型，逐步从核心旺区转向服务民生社区。
成本居高不下？ 卖3.2万杯柠檬水方够交租
若以刚退租的兆万中心地舖为例，其每月租金高达19万元。假设单靠售价为9港元的招牌柠檬水来支付舖租，经粗略推算，该店每个月必须卖出超过21,111杯（约2.1万杯）柠檬水，才能勉强覆盖沉重的租金开支，可见在传统旺区经营的成本门槛极高。
资料来源: 全港店舖执笠结业消息 关注组
延伸阅读：蜜雪冰城连执2间！尖沙咀、元朗店结业 天价细舖放租月卖3万杯柠水先够交？
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