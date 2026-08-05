酒楼晚市激抵优惠！连锁集团震撼推出$1两只脆皮走地鸡 $38起叹龙虾/海斑/鲍鱼
发布时间：15:37 2026-08-05 HKT
酒楼结业潮之下，不少酒家都选择劈价自救。百好饮食集团旗下酒楼一向性价比极高，是许多家庭与亲朋好友聚餐的首选热点。品牌近日更强势推出「晚市优品4选1」震撼优惠，只需超值价$1即可品尝两只招牌酱皇脆皮走地鸡，绝对是本季不可错过的揾食好去处！
百好名宴/百汇轩破天荒晚市特价 $1叹脆皮走地鸡
今次百好饮食集团带来的晚饭优惠可谓诚意十足。只要入座人数达标，即可以超乎想像的价钱享用顶级佳肴。若食客入座满10位，只需极端震撼的$1，即可换购两只外皮香脆、肉质鲜嫩的「酱皇脆皮走地鸡」，皮脆肉滑的口感保证令人回味无穷。除了招牌名菜，海鲜爱好者同样有福！入座满8位，即可以$68优惠价品尝两只鲜甜弹牙的「上汤波士顿龙虾」，更配上吸满海鲜精华的伊面底，饱足感满分。
若喜欢传统鲜味，7位以上入座可以$38享用重约2斤的「清蒸生猛海斑」，鱼肉鲜甜嫩滑，火候控制得恰到好处；而9位以上则能以$38享用「干捞鲍鱼粉丝煲」，足足有12只弹牙爽口的鲍鱼，惹味非常。无论是大家族聚餐还是朋友小聚，总有一款满足到各位的胃口。即使人数不足，集团亦贴心设有其他相应的份量优惠，保证人人都能以激抵价大饱口福。
2人起即享优惠 全线指定分店适用
是次推广活动于百好饮食集团旗下多间指定分店同步进行，让各区食客都能轻松就近享用酒楼优惠大餐。以下为活动的详细资讯及注意事项：
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供应时间：每日晚市 17:30 起供应
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优惠详情（4选1）：
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【$1 酱皇脆皮走地鸡】2至4位半只；5至9位1只；10位以上2只
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【$68 上汤波士顿龙虾配伊面】3至7位1只；8位以上2只
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【$38 清蒸生猛海斑】2至6位约1斤/条；7位以上约2斤/条
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【$38 干捞鲍鱼粉丝煲（4只/份）】2至4位1份；5至8位2份；9位以上限3份
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参与分店及联络方式：
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百好名宴：黄大仙豪苑中心 (2806 3838)、荃湾南丰中心 (2797 8338)、上水龙丰花园商场 (2722 1688)
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彩汇皇宫：上水彩园广场 (2777 8838)、青衣长发广场 (2363 8338)
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百汇酒家：葵涌石篱商场 (2699 2838)、葵涌葵盛东商场 (2362 8338)
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百汇轩：慈云山中心 (2367 2288)、沙田沙角商场 (2717 8882)、大埔太和广场 (2727 2188)、蓝田德田商场 (2717 2828)、天水围天瑞商场 (2321 8838)
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都汇渔港：柴湾小西湾广场 (2762 8838)、钻石山凤德商场 (2778 2288)、将军澳明德商场 (2333 8688)
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条款及细则：
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每台按入座位数计，限选以上优惠其中一款。
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食客须另加惠顾正价小菜一款方可享用优惠。
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此优惠不可与其他特价套餐及全包宴同时使用。
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餐厅将另收取茶位费及加一服务费。
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图片仅供参考。食品如有售价变更或停售恕不另行通知；如有任何争议，百好饮食集团将保留最终决定权。
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