酒楼晚市激抵优惠！连锁集团震撼推出$1两只脆皮走地鸡 $38起叹龙虾/海斑/鲍鱼

酒楼结业潮之下，不少酒家都选择劈价自救。百好饮食集团旗下酒楼一向性价比极高，是许多家庭与亲朋好友聚餐的首选热点。品牌近日更强势推出「晚市优品4选1」震撼优惠，只需超值价$1即可品尝两只招牌酱皇脆皮走地鸡，绝对是本季不可错过的揾食好去处！

百好名宴/百汇轩破天荒晚市特价 $1叹脆皮走地鸡

百好饮食集团强势推出「晚市优品4选1」震撼优惠。

今次百好饮食集团带来的晚饭优惠可谓诚意十足。只要入座人数达标，即可以超乎想像的价钱享用顶级佳肴。若食客入座满10位，只需极端震撼的$1，即可换购两只外皮香脆、肉质鲜嫩的「酱皇脆皮走地鸡」，皮脆肉滑的口感保证令人回味无穷。除了招牌名菜，海鲜爱好者同样有福！入座满8位，即可以$68优惠价品尝两只鲜甜弹牙的「上汤波士顿龙虾」，更配上吸满海鲜精华的伊面底，饱足感满分。

若喜欢传统鲜味，7位以上入座可以$38享用重约2斤的「清蒸生猛海斑」，鱼肉鲜甜嫩滑，火候控制得恰到好处；而9位以上则能以$38享用「干捞鲍鱼粉丝煲」，足足有12只弹牙爽口的鲍鱼，惹味非常。无论是大家族聚餐还是朋友小聚，总有一款满足到各位的胃口。即使人数不足，集团亦贴心设有其他相应的份量优惠，保证人人都能以激抵价大饱口福。

2人起即享优惠 全线指定分店适用

是次推广活动于百好饮食集团旗下多间指定分店同步进行，让各区食客都能轻松就近享用酒楼优惠大餐。以下为活动的详细资讯及注意事项：

供应时间 ：每日晚市 17:30 起供应

优惠详情（4选1） ： 【$1 酱皇脆皮走地鸡】2至4位半只；5至9位1只；10位以上2只 【$68 上汤波士顿龙虾配伊面】3至7位1只；8位以上2只 【$38 清蒸生猛海斑】2至6位约1斤/条；7位以上约2斤/条 【$38 干捞鲍鱼粉丝煲（4只/份）】2至4位1份；5至8位2份；9位以上限3份

参与分店及联络方式 ： 百好名宴 ：黄大仙豪苑中心 (2806 3838)、荃湾南丰中心 (2797 8338)、上水龙丰花园商场 (2722 1688) 彩汇皇宫 ：上水彩园广场 (2777 8838)、青衣长发广场 (2363 8338) 百汇酒家 ：葵涌石篱商场 (2699 2838)、葵涌葵盛东商场 (2362 8338) 百汇轩 ：慈云山中心 (2367 2288)、沙田沙角商场 (2717 8882)、大埔太和广场 (2727 2188)、蓝田德田商场 (2717 2828)、天水围天瑞商场 (2321 8838) 都汇渔港 ：柴湾小西湾广场 (2762 8838)、钻石山凤德商场 (2778 2288)、将军澳明德商场 (2333 8688)

条款及细则 ： 每台按入座位数计，限选以上优惠其中一款。 食客须另加惠顾正价小菜一款方可享用优惠。 此优惠不可与其他特价套餐及全包宴同时使用。 餐厅将另收取茶位费及加一服务费。 图片仅供参考。食品如有售价变更或停售恕不另行通知；如有任何争议，百好饮食集团将保留最终决定权。



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