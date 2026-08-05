OK便利店长者优惠！乐悠咭专属折扣 鲜奶/豆乳/食品即减高达$2

OK便利店长者优惠｜Circle K 便利店作为香港最具规模的连锁便利店网络之一，是社区生活中不可或缺的一部分。为了回馈社会及关顾长者需要，OK便利店今期特别推出了专为「乐悠咭」持有人而设的超值惊喜推广优惠。由即日起，顾客只需带著乐悠咭到各大 ＯK 门市购物，即可在购买指定人气早餐食品、健康饮品及保健养生产品时，享受立减折扣。例如购买高营养的大容量鲜奶直接减$2，让各位长者在日常生活中悭得更多，买得更精明！

Circle K 便利店乐悠咭折扣优惠 鲜奶/豆乳/面包立减

在这项乐悠咭专属推广中，Circle K 精心挑选了多款适合长者日常所需的食品和饮品，推出优惠升级。首先在烘焙食品方面，Circle K 备受好评的自家品牌酸种吐司、各款厚切吐司以及传统方包，其口感松软且带有独特麦香，非常适合搭配各种果酱或热饮食用。现在长者凭咭购买这些烘焙产品即可即时减$1，绝对是准备健康便捷早餐的理想优质选择。

在饮品选择上，是次优惠同样丰富且照顾到不同人士的健康需求。喜欢浓郁豆香及植物蛋白的顾客，不容错过道地生豆乳（500毫升樽装）；而需要为身体日常补充丰富钙质及蛋白质的人士，则可选购大容量（946毫升）的优质鲜奶、高钙牛奶或香浓朱古力牛奶饮品。这两大类热门饮品现时均享有减$2的专属优惠。此外，有助维持肠道微生态平衡及促进肠胃健康的益力多系列（包括原味及LT低糖高纤6支装），亦在此次推广中提供减$1的折扣，帮助长者轻松维持日常肠道健康。

针对天气转变或干燥季节带来的喉咙不适，Circle K 亦贴心地将马百良秋梨润喉蜜便利装（72ML，一盒4包装）纳入减价名单。这款产品能有效滋润喉部、清热化痰，现凭乐悠咭购买同样可享立减$2的专属优惠，小巧包装非常方便随身携带饮用。

OK便利店乐悠咭长者推广优惠详情

优惠期限： 即日起至本年度12月31日止

指定产品优惠详情： Circle K 酸种吐司 / 吐司 / 方包【立减 $1】 道地生豆乳（500毫升樽装）【立减 $2】 鲜奶 / 高钙 / 朱古力牛奶饮品（946毫升）【立减 $2】 益力多原味 / LT低糖高纤（6支装）【立减 $1】 马百良秋梨润喉蜜便利装 72ML (4包装)【立减 $2】

指定付款方式： 顾客必须于结账时凭有效之「乐悠咭」进行付款，方可享有上述指定折扣优惠。

条款及细则： 是次乐悠咭专属优惠不可与店内其他推广优惠同时叠加使用。所有的推广活动及折扣优惠均受 Circle K 便利店的相关条款及细则约束。如有任何争议，商家保留最终决定权。

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