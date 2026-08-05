7-11突发8折优惠！7-Eleven限时3日 指定店舖购物满$100即享全单折扣

7仔8折回归！作为香港人日常生活中不可或缺的连锁便利店，7-Eleven一直以提供多元化商品及便捷服务深受消费者欢迎。今期更特别推出震撼全城的快闪限时优惠，由即日起至8月7日，只需于指定7-11分店单次消费满$100，即可享有全单8折的超值折扣！连同本周精选的多款低价零食及饮品一同选购，绝对是消费者入货及补充日用品的最佳时机！

7-Eleven限时3日优惠！ 零食/饮品/雪糕满$100即享折上折

趁著这次难得的8折推广活动，消费者可把握机会囤购各款心水零食及休闲食品。本周多款人气商品均以超值特价发售，并加入了不少经典口味供大众选择。例如，深受上班族喜爱的易极薄荷珠（提供强劲薄荷、青提子、荔枝等多种口味）以及色彩缤纷的彩虹糖袋装，现在只需$7即可入手一件，让您随时保持清新口气。喜欢香脆口感的朋友，绝不能错过乐事（Lay's）各款经典及人气口味薯片，如大波浪特浓芝士味、黑松露及紫菜味等，同样以$7一件的优惠价发售，绝对是周末留在家中享受电影时光的必备良伴。

饮品方面亦有多种丰富选择，经典的维他柠檬茶、锡兰柠檬茶及0糖柠檬茶系列只需$8.5一支；而雀巢茶品、美粒果芦荟粒青提及水动乐电解质饮品更是$16便可任选两支，为炎热天气迅速解渴。若想来杯冰凉饮品放松身心，500毫升大罐装的朝日超爽啤酒仅售$8一罐，蓝妹啤酒亦只需$33即可带走三罐。消费者只要将上述特价货品与其他心水用品一并结帐，轻松凑满$100门槛，即可再额外获得8折折扣，享受双重著数！

7-11限时8折优惠详情

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活动优惠期限 ：2026年8月5日早上7时起 至 2026年8月7日止（只限3天）

独家优惠详情 ：顾客凡亲临香港指定分店购物，或透过7仔App使用「到店自取」服务，单次消费满港币$100，即享全单8折优惠。

条款及细则 ： 所有折扣优惠均以单一发票计算。 此项8折优惠不可与其他折扣优惠及优惠券（包括但不限于 yuu 会员折扣优惠）同时使用。 优惠不涵盖部分特定商品及服务，包括但不限于：预购货品、报纸、杂志、香烟、奶粉、尿片、旅行箱、明星周边产品、现金券、网上游戏点数、流动电话储值卡、八达通产品、塑胶购物袋收费及各项缴费与服务项目（如电子钱包增值、取退件服务、自助洗衣等）。 价格于香港店舖以港币为单位。如有任何争议，所有价格以个别店舖为准，7-Eleven将保留最终之决定权。



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