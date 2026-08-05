太子33年老字号「七喜粥面小厨」8月底告别花墟  网民不舍招牌鸡肠面

近日，有网民于社交平台群组「香港茶餐厅及美食关注组」内分享，位于太子区的知名老字号「七喜粥面小厨」的结业告示。该店宣布，因受到市区重建局对花园街及花墟一带的收购重建计划影响，宣布将于2026年8月31日拉下帷幕，结束其在该区长达33年的历史。

太子「七喜粥面小厨」结业！ 月底熄灯感谢街坊33年情

「七喜粥面小厨」在太子店门外的结业告示写道，品牌于太子屹立33年，然而随著市建局收购花园街花墟一带，将于8月31日光荣结业，告示中又特别感谢食客多年来一直的支持和爱戴。作为香港的经典食店，「七喜粥面小厨」昔日曾于港九新界设有多家分号，而随著太子店即将结业，该品牌仅保留土瓜湾及新蒲岗两家门市。

招牌鸡肠面、爽滑鱼皮、镬气小炒

虽然「七喜」的招牌打著主打粥品，但其菜单同时涵盖多种地道港式风味，包括各式小吃、镬气小炒及特色煲仔菜。店内的特色美食如姜葱拌鱼皮、鸡肠面以及蚬芥鲮鱼球等，一直深受大众欢迎，更是许多市民深宵寻觅美食的热门胜地。

网民叹旧舖难敌时代巨轮

太子店的结业消息一出，随即引发大批网民的讨论与惋惜。不少街坊对其招牌食品赞不绝口，纷纷留言大赞「鸡肠面好好食」，亦有食客表示不舍：「我最爱食嘅鸡肠河」；同时有人大力推介店内其他菜式：「上次嗌炒小菜同虾子捞面几好食」。不过，对于餐厅的定价，也有网民坦言：「系几好食但贵」。看著区内老店逐渐消失，有网民无奈地感叹：「条街旧店执净佢呢间，都敌不过重建」。

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

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