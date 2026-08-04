连锁快餐店8月限定优惠！指定粥面配饮品全日$29 全线分店供应

一粥面优惠｜现代都市人生活节奏繁忙，提供快捷、卫生且多样化选择的连锁快餐店，早已成为不少上班族下班后的晚膳首选。本地快餐品牌「一粥面」于八月份震撼推出$29套餐，食客只需以极致贴地价钱，即可享用一顿暖胃饱足的餐点，更包一杯暖心热饮。

一粥面8月特价套餐 $29指定粥面配饮品

一粥面8月特价套餐 $29指定粥面配饮品

一粥面在今次八月推广中，特别挑选了四款招牌美食作为选择，每周轮流转换。首先打头阵的有鲜甜解乏的「鲮鱼球肉丸粥」，爽弹手打鲮鱼球配搭鲜嫩多汁的肉丸，粥底经过慢火熬制，绵滑细腻，暖胃感十足。接下来是口感层次丰富的「墨丸云吞河」，清爽鲜甜的汤底配上滑顺河粉，令人回味无穷。

此外，优惠上当然少不了经典滋补的「皮蛋瘦肉粥」，甘香晶莹的皮蛋与腌制得宜的嫩滑瘦肉熬煮出浓郁鲜味，作为轻量级的健康晚餐最为合适。最后还有浓郁饱满的「柱候牛肚并云吞河」，牛肚严选优质食材并经秘制柱候酱长时间慢火焖煮至软腍入味。

$29粥面配饮品全线分店供应

一粥面$29快餐优惠于八月份的指定星期二至四，上午十一时起全天候供应，最吸引的是，所有指定套餐均附送热饮一杯，为食客带来极致满足的体验。

一粥面8月各周优惠款式及日期

8月4日至8月6日： 鲮鱼球肉丸粥（连热饮） — 优惠价 $29

8月11日至8月13日： 墨丸云吞河（连热饮） — 优惠价 $29

8月18日至8月20日： 皮蛋瘦肉粥（连热饮） — 优惠价 $29

8月25日至8月27日： 柱候牛肚并云吞河（连热饮） — 优惠价 $29

一粥面8月优惠

供应时间：8月份逢星期二至四，上午11时后全日供应。

适用分店：全线一粥面分店（香港站、机场及屯门医院分店除外）。

推广条款及细则： 每人限购1碗，数量有限，每日售完即止。 此优惠只适用于指定日子以正价购买指定款式之粥面。 各项推广优惠不能同时使用。 请注意，此优惠不适用于自助点餐机、手机点餐或任何网上外卖平台，需亲临收银处惠顾。 食品视乎个别分店供应情况而有所调整；宣传图片只供参考。 受相关条款及细则约束，一粥面保留此优惠活动之最终决定权。



资料来源：一粥面