元朗新荳品店$8成本价杀出血路！免费试食豆腐花引爆人龙 网民激赞：真系平到癫

元朗美食版图竞争激烈，最近又添一员猛将！有荳品店新开张，选址人流极旺的元朗广场旁，更推出震撼优惠，成功在区内掀起热话。该店不仅在开幕期间提供免费豆腐花试食，引来长长人龙，其$8起跳的亲民定价，更让一众元朗街坊大感惊喜，直呼：「真系平到癫！」

元朗荳品店新张优惠狂派免费豆腐花 街坊逼爆门面





新开张的荳品店名为「康和豆花」，近日在Facebook群组「食在元朗」被网民洗版式讨论。从多位网民分享的相片可见，小店门外长期大排长龙，场面墟冚。店外放置了抢眼的易拉架，注明两大新张优惠包括冰糖、姜汁或桂花热豆腐花免费试食，以及凡消费满$30，即送豆浆一支。据网民透露，免费试食优惠将延续到8月9日。

有大量街坊被免费试食吸引而来，有网民分享：「见谷友话有免费试食就特登行过黎，成11点几，问阿姐佢话重有试食，咁就整番碗！」亦有人大赞店家诚意十足：「免费派真系蚀本㗎㖞！」、「豆腐花成本平但系舖租人工营运成本唔平呢，做一日免费已经好犀利。」食客普遍对豆腐花的质素表示满意，形容「豆腐花好滑呀！」

$8叹红豆沙/芝麻糊豆腐花 $10支薏米豆浆

除了免费试食够吸引，该店的餐牌定价亦成为网民讨论焦点。从店内餐牌可见，食品价格非常贴地。当中以荳品类最为吸引，冰糖、姜汁、桂花、薏米、红豆沙、绿豆沙、及芝麻糊豆腐花，一律只需$8就能品尝；至于冻芒果豆腐花亦只需$15。糖水方面，热香滑净芝麻糊只售$10，而陈皮莲子红豆沙及香草绿豆沙则售$15。此外，全线豆浆包括少糖、无糖、薏米、及燕麦口味，一律$10一支。店内亦有售卖本地腐乳，定价由$25起。如此亲民的价格，令不少网民惊叹是「成本价」，大赞「依间真系平！」

网民热议：迟早顶死隔离甜品舖

康和豆花的出现，无疑为元朗甜品界带来一番新冲击。有熟悉行情的网民指出：「呢间嘢嘅油麻地分店我食过都ok嘅但就冇咁平啰，八蚊都已经好平㗎喇仲要喺元朗广场隔离。」

其进取的定价及地点，亦引来网民对邻近同业的担忧：「左边间糖水铺生意唔知有冇影响呢？」、「佢迟早顶死隔离有益甜品rip」。不过，亦有人持不同看法，认为味道才是关键：「刚刚试咗，系好滑，但冇咩豆味，一次就够啦！」无论如何，这间荳品店已成功制造话题，为元朗街坊提供了一个「平、靓、正」的消暑新选择。

图片来源：食在元朗＠Facebook

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