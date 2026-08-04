朱敏记「结业罗生门」！招牌被贴招租广告 老板娘「土瓜湾谢安琪」今仍坚称未落实：按金仲喺度

土瓜湾话题食店「朱敏记大排档」去留成谜！早前「朱敏记大排档」土瓜湾店连日落闸被指结业，近日连招牌亦被遮盖，贴上招租广告，令结业传闻甚嚣尘上。然而，人称「土瓜湾谢安琪」的老板娘朱小姐今日（4日）仍回复《星岛头条》，坚称结业一事尚未落实，令传闻演变成一场各执一词的罗生门。

土瓜湾「朱敏记大排档」大门被贴招租广告 老板娘今再否认结业

土瓜湾「朱敏记大排档」大门被贴招租广告 老板娘今再否认结业

有土瓜湾区内的街坊最近留意到「朱敏记大排档」的舖位外已被地产代理挂上正式的招租广告。对此，老板娘朱小姐再次作出澄清，向《星岛头条》记者表明店舖的「按金仲喺到」，指舖租按金仍然留在业主处。她指出目前「未有决定，可以有一个月时间」作考虑，惟当记者尝试进一步追问详情时，朱小姐仅简单道别便匆匆挂断电话，为土瓜湾分店的去留留下悬念。

据了解，位于土瓜湾的「朱敏记大排档」为复式舖位，占地近3,000平方呎。该店于2019年以每月约$8.3万承租，及至2022年3月，租金微调至$9万。据悉，目前的租约原本预计至2027年2月底才届满，这表示距离死约完结其实尚余大约半年时间。

上月曾落闸传顶让 当时称纯粹装修

这场结业罗生门始于上月28日，当时「朱敏记大排档」土瓜湾店被发现未有如常营业，店舖日夜均拉下铁闸，门外亦堆放了不少杂物。同一时间，Facebook的地区群组上流传出该舖位正在寻求顶让的消息，部分网民更留言揣测店家是否已赚够离场。

早前报道：朱敏记土瓜湾店惊传结业！分店落闸被指招租顶手 老板娘劳气解画：系啲人搞搞震！

面对突如其来的结业及顶让传言，朱小姐在接受本报访问时曾予以否认。她当时解释，暂停营业仅为了进行店舖装修工程，并预期会在一个月后于原址重新开业。对于网上寻求顶手的帖文，她当时直指是「啲人搞搞震，唔系真系顶手」。

资料来源：黄埔人•红磡人•土瓜湾人@Facebook