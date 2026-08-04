曾拟关闭香港店止蚀！北角中菜馆「人人和平」转战伦敦  48小时获1,300人订座 老板叹：有种不真实的感觉

近年不少香港餐饮品牌选择走向国际，在海外寻找新机遇。原本在香港北角经营，以烧鹅驰名的北角中菜馆「人人和平」，近日正式宣布其位于伦敦 Covent Garden 的新分店将于8月11日试业。消息一出即引起当地港人关注，短短48小时内已收到超1,200过位客人的订座，令该店老板对此成绩深感震撼与感动。

北角名店「人人和平」 远赴英国开店寻出路！ 48小时狂收360组订枱

在社交平台上，「人人和平」的老板与网民分享了这次远赴英国开店的心路历程。他表示，在英国时间星期四晚上，团队一公布开放订座，随即引发热烈反应。直至翌晚，伦敦团队汇报已有高达360组订枱，当中涉及超过1,200位客人 。面对这个庞大的数字，老板形容自己「呆了一呆」，他直言对市场极度热烈反响的始料不及。

老板感动：原来有这么多香港朋友

他坦言：「昨天下午，我站在店门前，抬头看看刚刚挂上的『HOPERS’ BASE 人人和平』招牌，当刻有一种不真实的感觉。」令他百感交集的并非单纯的商业成绩，而是发现「原来有这么多香港朋友，在英国不同城市生活著，仍然愿意记得人人和平」。对于老板而言，这份来自海外港人的情谊与认同，远比实质的营业额数字来得更具价值。

这次进军伦敦不仅延续了品牌的生命，老板更寄望新店「不只是一间餐厅，而是一个让香港人聚一聚、谈谈近况、分享故事的地方」。而是希望建立一个能凝聚海外港人社群的交流空间。

年初拟关闭香港本店「止蚀」转型

人人和平本店位于北角堡垒街，在香港以广东烧味及古法菜式闻名，招牌菜包括选用无激素白豚梅头并涂上本地蜂蜜的叉烧、以荔枝柴烤制的烧鹅，以及融合传统与现代的凤梨船咕噜肉。

面对香港餐饮业的寒冬，老板早于年初已发长文大吐苦水，指晚市生意惨淡，更扬言若情况持续，现有经营模式只会多做一年便会关闭餐厅「止蚀」，并探讨转过模式，在香港继续经营。同时，在面临沉重的营运压力下，他当时亦已透露决心在海外市场寻找生机。

居英港人盼寻回「家的味道」

事件不仅在英国当地引起关注，许多网民纷纷留言表达支持，有人激动表示「一见到有得订枱，立即填form支持」，甚至有身在美国纽约的食客扬言「移咗定居纽约都特登飞过嚟捧你场」。不少人期盼能在异地品尝到昔日情怀，留言指餐厅的怀旧菜式「总令我哋食到家的味道」，不仅赞扬了餐厅出品，更反映海外香港人对故乡饮食文化的深切渴望。

资料来源：人人和平 Hopers' Base

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