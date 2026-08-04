「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了

满屋日本料理结业｜人气日式放题品牌「满屋日本料理」近日宣布，其位于大埔的最后一间分店将于本月31日结业。该。该品牌一直以提供任食刺身及寿司闻名，大埔分店已在当区营运长达8年，随著月底租约期满，这间满载街坊回忆的餐厅即将画上句号。

「满屋日本料理」全线结业 大埔店8月落闸 加码推晚市无限时优惠

「满屋日本料理」在社交平台上发帖指大埔店因租约期满，将于8月31日结束营业，并形容食客的每一个微笑都是「全体员工最珍贵嘅回忆」，对于能为街坊服务感到荣幸。为答谢食客多年来的支持，该店更推出最后倒数的加码优惠，逢星期一至四晚市（公众假期除外），可享有无限时放题任食。

此外，「满屋日本料理」的餐牌亦进行了升级，提供超过75款日式食品及熟食甜点，当中包括无限量供应的剑鱼腩刺身、三文鱼籽黑松露鱼生杯、皇牌烧乳鸽王、粉丝蒸扇贝及马来西亚极品冻榴梿等，让食客在餐厅结业前能尽情享用各式美食。

网民大叹惋惜：大埔已无高质日式放题

大埔「满屋日本料理」的结业标志著该品牌分店全线告一段落，不少网民惋惜地留言表示「一直都有帮衬」，直言大埔「已经无高质日式放题了」，甚至感叹询问「可唔可以唔执」。亦有食客赞赏该店虽然空间较小，但「刺身好新鲜」，形容大埔「最后一间像样的日式放题都没了」。同时，不少街坊期盼品牌未来能有机会重返大埔，留言表示「有机会的话，期待你哋喺大埔再开返，你哋啲嘢食真系好好味」。

品牌开业逾十年 姊妹品牌「御满屋」维持营业

回顾品牌发展，「满屋日本料理」开业至今已逾十年，曾在不同地区设立据点。随著铜锣湾及荃湾分店先后关闭，大埔店的停业亦意味著该品牌将全线结业。另一方面，其姊妹品牌「御满屋日本料理」目前设于旺角及屯门的分店则未受影响，现时仍维持正常营运。

资料来源：满屋日本料理-大埔店