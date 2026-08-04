百佳超市88折强势回归！连续两日买满$100即享 全单无上限折扣优惠

作为香港备受大众欢迎的连锁超级市场，百佳超级市场一直致力提供多元化的优质食材与生活百货。今年全城期待的「8月8日百佳日」载誉归来，为广大消费者带来极具吸引力的疯狂折扣！一连两日的推广活动主打「全单88折」，更将门市消费门槛大幅降低至$100，且折扣不设上限。无论是添置日常新鲜蔬果、进口零食，还是优质急冻肉类，这绝对是精明消费者大手入货、开心悭钱的最佳时机。

百佳日88折优惠 8月7日易赏钱会员率先享

活动首日（8月7日星期五），超市为忠实顾客准备了专属的早鸟礼遇。三大「易赏钱」会员阶级，包括乐赏会会员、钻石会员以及VIP会员，均可提早一天于全线百佳及旗下超市门市享受全单88折优惠。只需消费满$100，即可启动无上限折扣。顾客可趁此机会率先选购心水货品，如大受家庭欢迎的各款米粮食油、高级日韩水果，甚至是平时少有减价的精选红白酒，避开人潮之余更能确保货源充足，尽享尊属的购物乐趣。

8月8日全民同享无上限88折优惠 雪糕/饮品/鸡汤必抢

来到8月8日（星期六）正日，「百佳日」的88折优惠将全面升级至「人人有份」。所有市民凡于门市消费满$100，即可自动获得全单88折，买得愈多、悭得愈多。值得留意的是，今年的优惠版图更特别扩展至主打高端食材的 FOOD PARC 及 GREAT FOOD HALL。消费者只需于这两间指定高级分店消费满$300，同样可享全单88折。这无疑是入手顶级和牛、各国手工芝士及高级派对拼盘的绝佳时机。

PNS网购同步推优惠 安坐家中扫货88折

对于生活繁忙或希望节省搬运时间的消费者，PNS网购平台亦同步推出了震撼折扣。只要网上消费满$888，并输入指定优惠码，即可轻松安坐家中享受88折。8月7日当天，易赏钱钻石会员及VIP会员结帐时输入优惠码「VIPOFF8」即可享用；而8月8日则开放予全港所有顾客，只需输入优惠码「8DAY26」即享优惠。平台提供过万款商品选择，从重型家庭装清洁用品到原箱饮品，均可直接送货上门，方便快捷。

百佳日88折优惠详情

活动日期 ：2026年8月7日（只限指定易赏钱会员）及8月8日（全民适用）

门市优惠 ：于百佳及旗下超市门市消费满$100即享全单88折（折扣无上限）

特别门市 ：香港太古广场 GREAT FOOD HALL 及合和酒店商场 FOOD PARC 之消费门槛为满$300享88折。

网购优惠 ：于PNS网购消费满$888，并输入指定优惠码（8月7日为「VIPOFF8」，8月8日为「8DAY26」）享全单88折

注意事项 ：此88折优惠不可与月月赏、乐赏会优惠及其他推广优惠同时使用。

如有争议，百佳超级市场保留最终决定权。

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