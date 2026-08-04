大埔富善邨龙悦酒家结业！十年街坊聚脚地难敌亏损 网民叹：屋邨酒楼已成夕阳

曾几何时，香港几乎每一个公共屋邨的商场内，总会有一至两间传统酒楼坐镇。这类屋邨酒楼不单是解决三餐的地方，更是区内长者与街坊每天饮茶、聚脚闲聊的社区枢纽。然而，随著时代变迁与营商环境转差，近年的食肆结业潮似乎仍未见尽头。如今，陪伴大埔街坊多年的老字号亦宣告退场，「屋邨必备酒楼」这个约定俗成的定律，未来恐怕会渐渐步入历史。

大埔富善邨龙悦酒家结业 员工透露老板无奈叹「蚀本」

位于大埔富善邨的「龙悦酒家」，将于今年8月9日晚结业。（Google地图图片）

「龙悦酒家」价格亲民，是邨内不少街坊的聚脚地点。（Google地图图片）

位于大埔富善邨的「龙悦酒家」，将于今年8月9日晚正式拉下帷幕，光荣结业。该酒家隶属于升悦集团旗下，与「龙荟」及「逸逸居」为姊妹品牌。大埔店结业后，食客日后若想寻回熟悉味道，只能转战品牌位于火炭或柴湾的其余分店。

《星岛头条》就结业一事向该酒家查询，获店内员工亲证结业消息。有员工无奈地透露，酒家在富善邨扎根近十载，惟近年生意每况愈下，老板亦曾坦言「蚀本」、「唔做喇」。对于结业后的员工去向，据了解，资深员工可获公司内部调配至其他分店继续任职，但部分年资较浅的基层员工则暂未获安排，面对突如其来的失业感到相当徬徨。

网民热议「北上消费夹击」：屋邨酒楼是夕阳行业

这宗结业消息在Facebook群组「全港店舖执笠结业消息关注组」传出后，随即引发热烈讨论。发帖网民形容该店为「老牌粤式酒楼」，向来主打平价点心、屋邨摆酒及团年饭，承载了无数大埔街坊的聚会回忆。

不过，许多网民对屋邨酒楼的前景并不乐观。有人直言这类酒楼已沦为「夕阳行业」，指出现在甚少人会选择在屋邨举办婚宴酒席，单靠早午茶市根本难以维持庞大的营运开支，形容其处境「只能够当系一间大茶记」。更有网民一语道破残酷现实，指业主与其减租，倒不如将偌大的舖位租予利润更稳定的老人院或24小时健身室。

此外，客源断层亦是致命伤。有留言指现时「有几多后生年青人会去饮茶？」，认为茶楼往往只剩下长者「打趸」吹水，缺乏年轻客群，结业只是迟早的事。再加上大埔地理位置邻近边境，不少网民点出另一个核心死因：「咁近深圳，坐火车上去饮啰」，直指「北上消费真香」的热潮，无疑成为加快本地街坊酒楼淘汰的催命符。

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