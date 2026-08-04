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娃娃菜不解之谜！网民苦呻袋装紧实如真空：次次撕烂 揭厂家神秘加工步骤...

饮食
更新时间：11:20 2026-08-04 HKT
发布时间：11:20 2026-08-04 HKT

近日，市面上常见的袋装「娃娃菜」在社交平台上掀起热烈讨论，有网民发文表示对三棵娃娃菜能够如此紧密地挤在一个狭小的袋子内，每次想要取出娃娃菜时，总会不小心把整个包装胶袋扯破，形容这个令人困扰的设计犹如一个「不解之谜」。

娃娃菜包装「不解之谜」网民叹难以完好取出

该名网民在Threads上发帖探讨市面上常见的袋装娃娃菜包装。他对其包装之紧密程度感到大惑不解，不禁提问「究竟呢包嘢系点样包装出来」，更无奈地道出每次取菜都必定落得将整个胶袋撕烂的下场，将这个令人头痛的包装设计形容为一个「不解之谜」。

42万网民同感：每次开都系连埋胶袋一齐烂

帖文意外地引发大量网民的共鸣，累计逾42万次浏览。不少人留言表示「呢个问题我都疑惑咗好耐」、「我都想问呢个问题好耐」，并分享相同的苦况，指「每次开都系拎唔到出嚟，仲要连埋胶袋一齐烂埋」，最终无计可施下只能「另外再拎个保鲜袋装起」。

网民纷纷猜测包装如此紧实的原因，有人推测「估计系放咗入去之后菜叶吸收空气水分膨胀咗」；亦有人好奇究竟是「机器包定系入落去，扎到咁实嘅」，甚至有眼利网民猜测，入袋的次序或许是「最后先放中间𠮶棵」。

加工影片揭晓真相 全凭工人神级手艺

在众多讨论中，有网民寻获生产商曾在内地社交平台上公开的娃娃菜加工及包装过程影片。根据影片显示，娃娃菜的紧实包装并非依靠机器或抽真空技术，而当中关键在于工人的熟练手势，他们会将娃娃菜直接以人手用力塞入胶袋中，正是网民所猜测的「最后才放第三棵」。工人看准位置将最后一棵娃娃菜牢牢塞入中间，并顺势将袋口屈折收紧。

资料来源：kakaisnothere微信视频号

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