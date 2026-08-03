屋邨老字号冲出香港！「森林面包」攻入日本神户 叉烧蛋包/鱼香茄子包大受日本食客欢迎 菠萝包制作技艺震憾日本职人！

近年不少本土烘焙品牌强势打入海外市场，继早前嘉多娜饼店进驻韩国百货公司引发排队热潮后，再有香港人气烘焙品牌震撼海外市场！由香港屋邨街坊面包店起家、主打创意与传统结合的「森林面包」，近日强势冲出香港，携手日本神户烘焙店「Boulangerie mille-gé」举办联乘快闪活动。团队将香港茶餐厅及地道小菜元素注入日式面包，推出「黯然销魂菠萝包（叉烧蛋包）」、「鱼香茄子包」、「麻婆豆腐包」及「沙嗲牛肉包」等极具香港特色的创意产品，甚至红到踩入神户大丸百货，掀起日本街坊及同行抢购热潮！

香港屋邨老字号「森林面包」神户开快闪店！黯然销魂菠萝包被抢购一空

香港屋邨老字号「森林面包」，近日受日本神户烘焙店「Boulangerie mille-gé」邀请，于神户芦屋花火祭（7月31日至8月1日）快闪登场。除了在当地店舖售卖外，更强势登陆神户大丸百货展销。今次团队推出「黯然销魂菠萝包（叉烧蛋包）」、「鱼香茄子包」、「麻婆豆腐包」、「沙嗲牛肉包」及「麦芽糖饼蝴蝶酥」等，将地道港式茶餐厅小菜与怀旧零食结合日式烘焙工艺，吸引大批日本街坊及同行排队支持，当中以当地即场烧制的「黯然销魂菠萝包」最受欢迎，开卖不久即抢购一空！

菜刀片菠萝皮震撼日本职人？

谈到今次合作的起源，「森林面包」老板兼主理师傅文敬龙（Jerry）及团队透露，品牌一直以向全世界推广港式面包文化为目标。「要推广面包文化唔容易，一系要有名望，一系要系老字号或者财力雄厚嘅集团，我哋全部都唔系！作为一间屋邨面包舖，我哋希望凭借创意同诚意吸引更多人嘅眼光。」

这份大胆与创意在去年迎来机会。团队推出的「鱼肉烧卖千层酥」成功吸引台湾原材料供应商，获邀出席「台北面包祭」。当时海外受邀店舖仅得四间，香港及日本分别两间、日本两间，森林面包正是其中之一。更巧的是，团队当时被安排与神户「Boulangerie mille-gé」的师傅在同一个工作室工作。

「虽然大家言语不通，但都被各自嘅面包技术震撼！」Jerry笑言，最令日本师傅大开眼界的，居然是港式面包的经典工艺——用菜刀「片」菠萝包上的菠萝皮。「佢哋超乎想像，冇谂过可以用菜刀做面包，亦冇谂过菜刀可以咁样运用！」加上现场展示的鱼肉烧卖千层酥及港式糖水系列面包，大胆的食材运用打破了日本职人固有的思维，互相欣赏下便促成了今次神户的跨国合作。

「Bread without border」：无拘无束的香港烘焙精神

神户被誉为「日本西方烘焙发源地」之一，烘焙业竞争极之激烈。被问到森林面包凭甚么吸引当地品牌合作，Jerry直言优势就在于「大胆」与「自由度」：「日本人会羡慕我哋做面包嘅自由度好高，钟意做咩款式就做咩，完全冇枷锁。」为了今次活动，团队特别订造了一件印有「Bread without border （亦可读作 Bread without order）」字样的外套，意指烘焙没有国界，也没有做法或创意的限制，随心所欲，而这正是他们当初开店的初心。

深入日本神户饼房交流后，香港团队亦被日本职人的工作态度深刻感染。Jerry表示，日本师傅对清洁的执著、守时及对同伴的尊重令人佩服：「佢哋凌晨三点开工，朝早两点就会返到去试做新产品；试味只会用边角料，大块嘅肉一定留畀客人。」

地道港味攻陷神户：当地即烧叉烧 惊喜调配鱼香茄子

Jerry分享，将港式小菜融入面包的研发过程中其实克服了不少困难。当中全场销量最快的「黯然销魂菠萝包（叉烧蛋包）」，不少日本客人对于团队能够在日本当地现场烧制港式叉烧感到难以置信。Jerry透露，抵达当地后发现买不到麦芽糖，但为了保持最地道的港式叉烧风味，他即时跑去中华街采购麦芽糖。他笑言，日本人在现场看到整个过程都感到相当震惊，因为他们平时使用的酱汁全部都比较偏向液态，完全没有想过原来麦芽糖是可以涂在肉上拿去烧制的。

另一款大受欢迎的「鱼香茄子包」，其独特的咸鱼香气出奇地深受日本客人喜爱。Jerry在选材上特别挑选了当地口感较扎实的茄子，以防止面包在烘焙过程中严重变形。此外，为了顺利让食材入境过关，他更特意请教开餐厅的朋友，得知将咸鱼先炸熟便能解决过关问题。他表示，这款咸鱼味对日本人来说是一种「非常熟悉却又说不出名称」的味道，因此大家都觉得十分有趣。

至于「沙嗲牛肉包」的研发过程则出现了一段搞笑小插曲。由于日本牛肉的牛味远比香港牛肉浓烈，竟意外影响了沙嗲汁本身的味道平衡。Jerry笑称这让他深刻体会到「原来食材太好不一定最好，最适合的食材才是最好」，最终他重新调较了沙嗲酱的比例，并倒掉过浓的牛汁，才成功呈现出灵魂沙嗲味。

在制作「麻婆豆腐包」时，因应日本人的饮食习惯，Jerry特别调整了烹调方式。他考虑到香港传统的麻婆豆腐较多汁，但放在面包里汁液不能太多，加上日本当地人平时习惯吃味道较浓郁的麻婆豆腐，因此他特意将酱汁炒得稀一点，以突出豆腐作为主体的口感，并额外加入日本客人从未接触过的花椒油，带出全新的麻辣香味。

除了多款小菜面包之外，团队亦推出了「麦芽糖饼蝴蝶酥」。他们将香港旧年代街头常见的麦芽糖夹饼文化进行改良，改用蝴蝶酥来夹著麦芽糖，创新的精致可爱造型同样大受日本顾客欢迎。

10月神户品牌反攻香港！

今次成功冲出香港，不单止吸引了当地多间面包店主厨亲临试食，神户大丸百货及阪神百货亦纷纷提出后续合作意向。更令人期待的是，神户「Boulangerie mille-gé」有意于今年造访香港，于森林面包店舖进行反向交流及推出联乘系列。此外，森林面包亦计划于11月参展关西面包祭，继续将港式面包发扬光大。由屋邨街坊面包店一路走来，到如今登上国际舞台，森林面包证明了传统港式烘焙工艺的无限可能。正如团队所言：「未来会继续保持初心，一边守护传统港式味道，一边将香港嘅面包文化发扬光大！」

资料及图片来源：森林面包

文：M