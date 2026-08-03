大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？

近日，连锁快餐店大家乐的结业消息在网上引起热议。有网民于Facebook群组「全港店舖执笠结业消息关注组」发文，指黄埔其中一间大家乐分店门外已贴出结业告示，宣告光荣结业，消息一出，随即引来不少街坊及网民讨论，更有留言指对结果「意料之内」。

大家乐黄埔花园分店结业 网民：边间？

大家乐黄埔天地百合苑商场分店即将结业。 (网上图片)

该店贴出结业公告。 (网上图片)

大家乐在黄埔花园一带扎根多年，共有两间分店，分别位于红磡黄埔天地百合苑商场（第9期）地下，以及黄埔花园第一期商场地下。起初结业消息传出时，不少街坊都感到一头雾水，纷纷留言查问「边间？」、「黄埔一期？九期？」，担心自己常去的「饭堂」会消失。

根据网民分享的结业告示相片，内容写道：「衷心多谢大家多年来的支持，本店将营业至8月4日（星期二）下午5时，日后请移玉步至黄埔一期分店继续惠顾」。这则公告明确证实了即将结业的为第9期百合苑商场分店，并建议顾客可前往仅约7至10分钟路程外的一期分店。

两分店相距极近 网民叹「意料之内」

对于第9期分店即将拉下铁闸，不少街坊虽然感到少许惋惜，但网民却普遍直指结果是「意料之内」。主要原因是两间分店的步程仅需十分钟内，地理位置重叠，在现今营商环境下，品牌选择整合资源实属合理之举。

更有网民一针见血地点出另一个令大家觉得「唔可惜」的现实原因——该区餐厅时常有非食客久坐不走。有留言直指，这次结业策略能够有效「杜绝凉冷气唔消费既人」。在租金及营运成本双高的挑战下，将两间邻近的分店合并，集中火力营运一期分店，不但能提升翻台率与营运效率，亦可减少座位被长时间霸占却无实际消费的压力。这波结业潮同时也让网民联想到区内另一人气食肆，有人打趣留言：「寿司郎应该成为唯一一间系黄埔花园有两间店嘅食肆」。





图片及资料来源：全港店舖执笠结业消息＠Facebook

同场加映：尖沙咀「鸡记潮州面食」结业！26年老字号主打手打紫菜墨鱼丸 网民惊讶：咁好生意都执



