香港黄金海岸酒店自助餐激抵优惠！买一送二低至$173/位 叹蟹脚/大头虾/鱼生/和牛/乳猪

位于屯门的香港黄金海岸酒店，其聆沨咖啡厅（Café Lagoons）以洋溢海洋气息的设计及全天候美食闻名，一直深受家庭及情侣食客欢迎。踏入暑假尾声，黄金海岸酒店推出极震撼的自助餐快闪优惠！推出「买一送二」推广，家庭用餐平均低至每位 HK$173，即可任食雪花蟹脚及和牛，绝对是全家出动揾食的最佳时机！

屯门黄金海岸酒店聆沨咖啡厅自助餐 品尝亚洲风味海鲜盛宴

来到香港黄金海岸酒店聆沨咖啡厅，丰富的亚洲风味自助晚餐绝对能满足一众饕客的味蕾。餐厅精心准备了多款高级海鲜与惹味烤肉，每位晚市食客更可尊享主厨匠心烹调的特制胡椒大头虾乙只。冷盘区源源不绝供应纽西兰青口、鲜甜雪花蟹脚及即切鱼生，让海鲜爱好者大快朵颐。热荤方面同样精彩，特别推介慢烤和牛肩胛肉及泰式火山风味猪肋骨，肉质鲜嫩多汁。户外炭烧区更是香气四溢，提供安格斯牛横隔肌及孜然烤羊扒等美馔；逢星期五晚更会加推原只脆皮烤乳猪，外层金黄酥脆，肉质嫩滑。此外，场内更为小朋友特设专属甜品小天地，提供即焗港式鸡蛋仔、朱古力喷泉及 Häagen-Dazs 雪糕杯任食，保证大人细路都能食到满载而归。

精选自助午餐 中西合璧特色佳肴

除了晚市，聆沨咖啡厅的自助午餐同样极具吸引力。食客可品尝到多款精选菜式，包括鲜甜的白蚬、翡翠螺及海虾等丰富海产。此外，更有匈牙利烩牛肋条、极具香港地道风味的猪脚姜醋，以及香辣酥炸鸡等丰盛热食，中西合璧的配搭让每位食客都能找到心头好。餐厅环境开扬，食客更可根据喜好选择于室内或户外用餐区，享受悠闲的午后时光。

优惠预订日期 ：2026 年 8 月 3 日 15:00 至 8 月 9 日 23:59

优惠使用日期 ：2026 年 8 月 4 日至 9 月 30 日

「买一送二」自助餐优惠（适用于2位成人及1位3-11岁小童） ： 自助午餐（12:00 - 14:30）：星期一至五 HK$519/3位（平均每位 HK$173）；星期六至日 HK$645/3位（平均每位 HK$215） 自助晚餐（18:00 - 21:30）：星期一至四 HK$930/3位（平均每位 HK$310）；星期五及日 HK$1,008/3位（平均每位 HK$336） 注：已包括加一服务费

「买一送一」自助餐优惠（须预订2位相同票种） ： 自助午餐：成人 HK$490 起/2位（平均每位 HK$245）；小童 HK$346 起/2位；长者 HK$430 起/2位。 自助晚餐：成人 HK$886 起/2位（平均每位 HK$443）；小童 HK$526 起/2位；长者 HK$646 起/2位。 注：已包括加一服务费。

额外支付优惠码：八达通用户预订本地及全球产品单一净消费满 HK$600，输入优惠码【26OT75】即减 HK$75。



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