尖沙咀「鸡记潮州面食」结业！26年老字号主打手打紫菜墨鱼丸 网民惊讶：咁好生意都执

鸡记潮州面食结业｜位于尖沙咀的「鸡记潮州面食」近日宣布结业，结束长达26年的经营历程。这意味著又一家充满本土风味的老店退出市场，让大批食客感到无奈与不舍，纷纷在网上回味昔日品尝「炸紫菜墨鱼丸」及「黑豉油王捞粗」的美好时光。

尖沙咀26年老字号「鸡记潮州面食」结业 网民不舍驰名手打紫菜墨鱼丸

「鸡记潮州面食」今日透过社交平台发布结业消息，指小店的最后营业日为8月31日（一）。至于结业原因，据透露是由于店东父母年迈，决定退休享受生活。店家在公告中感叹「能走到今日，一切都得来不易」，并衷心感激食客们多年的支持，盼望能与各位「有缘再聚」。

网民：真系无办法相信，咁好生意都执

结业消息传出后，大批网民及食客均表示难以置信。不少网民震惊地表示「我真系无办法相信」、「鸡记咁好生意都执！以后冇得食」。许多食客对店内的招牌菜式依依不舍，纷纷留言指「我好钟意食佢哋嘅炸墨丸捞」、「咁以后咪冇得再食炸紫菜墨丸黑豉油捞粗」。也有网民大赞该店「真材实料」且「开得夜」，直言「虽然好贵但佢炸嘢好食」，对于如此受欢迎的店舖亦要结业感到十分可惜。

屹立尖沙咀26年 主打潮州粉面及小吃

坐落于尖沙咀加拿分道的「鸡记潮州面食」创立于1998年，多年来主打潮州特色粉面及小吃，如手打紫菜墨鱼丸、黑豉油王捞粗、榄菜肉卷、生煎墨鱼饼等。其中，该店的招牌美食「炸紫菜墨鱼丸」外皮酥脆、内馅弹牙，并带有浓郁的紫菜香气，一直以来都是许多食客的必点之选。

资料来源：kaikeenoodle＠Instagram