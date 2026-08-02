长者叹快餐有著数！美心MX一连两星期全日减$6 出示乐悠咭/长者咭即享 堂食/外卖适用

美心MX长者优惠｜连锁快餐品牌美心MX特别于8月上旬推出一连两星期的「长者日日享」限时激减优惠，回馈一众银发族顾客的支持。老友记只需于指定期间惠顾满$30，即可享减$6的超值折扣，绝对是品尝平价香港快餐美食的好时机。

美心MX长者优惠 一连两星期出示乐悠咭/长者咭全日减$6

美心MX长者优惠 一连两星期出示乐悠咭/长者咭全日减$6

美心MX及美心Food²的餐单选择极为丰富，完美涵盖早、午、下午茶及晚餐时段。今次「长者日日享」的优惠门槛极低，老友记只需单笔消费满$30，并在付款前出示长者咭、乐悠咭或长者八达通，即可轻松享有$6的现金折扣。不论是选择在餐厅舒适堂食，抑或买外卖回家慢慢享用，同样极具性价比。

这项「长者日日享」折扣活动打破了一般推广活动常见的时间限制，由8月1日正式开始，直至8月16日结束，推广期合共超过两个星期，全日时段均可适用，让长者无论何时前往用餐，都能轻松享受满减折扣。

美心MX长者优惠

推广日期：8月1日至8月16日

适用分店：全线美心MX分店（西九高铁站分店除外）及全线美心Food²分店

基本使用条款：于单一发票内最多只可使用一次折扣；优惠不能兑换现金，亦不可与其他优惠并用

不适用之范围：节日产品、外卖派对美食、心超值餐、优惠套餐、晚市小菜外卖 2 人餐、晚市外卖加餸、烧味斩料、特价烧味优惠、海斑/珍珠斑及浸鱼套餐、八达通增值服务、网上外卖自取平台及所有外送服务

资料来源：美心MX (Maxim's MX)