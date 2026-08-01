华富邨半世纪「银都冰室」无声结业 招牌丝袜奶茶成绝唱 街坊哭诉：光荣完成历史任务

华富邨银都冰室结业｜老店悄然结业往往令人惋惜。近日，位于华富邨、陪伴街坊逾半世纪的银都冰室被发现无声结业，大闸外贴出了「光荣结业」的告示。这间作为电影取景地的老字号，招牌手工丝袜奶茶或成绝响，街坊对此深感愕然与不舍。

华富邨「银都冰室」贴结业公告无预警退场 叹58年历史万般不舍

随著华富邨重建在即，第一批居民预计将于2026年开始搬迁，而银都冰室则选择了不事先张扬的方式悄然退场。昨日，有街坊原打算前往光顾，却赫然发现大闸已经贴著「光荣结业」四个大字，而冰室的社交平台简介亦更新为「多谢支持，已结业」。结业公告中，冰室感激客人多年来的风雨同路，并对突如其来的结业消息感到抱歉。

街坊不舍分享集体回忆：有嘅时间要珍惜

银都冰室结业的消息在网上传开后，引发大批街坊与网民的热烈讨论及怀缅。不少人分享了与冰室的珍贵回忆，有网民忆述中学时代「每日8点都和同学在此叹咖啡」；也有人怀念昔日的味道，称这里是「人生饮第一杯冻柠茶嘅地方」，同时亦有网民慨叹在城市变迁下，老店随时会在「叮一声」间消失，呼吁大众「有嘅时间要珍惜」。

对于店主选择无预警离场，有网民推测或许是「不想某些食客蜂拥而至，怀缅打卡」，认为这对惯常光顾的邨民而言「确实是一种失落」，但仍祝愿店主一切安好，形容冰室已「光荣完成历史任务」。

开业逾半世纪 保留60年代装潢兼电影取景地

1968年开业的银都冰室是华富邨内历史最悠久的食肆之一。冰室多年来保留了六十年代的原有装潢，如市政事务署的「严禁随地吐痰」告示牌、纸皮石地板、卡位及通花砖墙等，让人踏入冰室仿佛进入时光机。此外，冰室曾是电影《29+1》的取景地，其自家制手作丝袜奶茶更曾荣获「港式奶茶文化贡献大奖」，近年亦有与本地品牌推出樽仔奶茶系列。

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