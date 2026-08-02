尖沙咀The ONE酒楼同场厮杀！网民比拼3店$7特价点心：几蚊货仔可以狂encore

早前，尖沙咀The ONE商场内的三间酒楼掀起一场点心「劈价战」。同场的「凯荟」、「潮．囍荟」及「煌府婚宴专门店」分别推出特价优惠，食客低至$7即可享用各式传统点心。近日，有网民亲身前往上述三间酒楼试食并点评各款食物质素，大赞整体而言「性价比都几高」。

3大酒楼同场厮杀！网民实试尖沙咀The ONE $7特价点心

这场罕见的餐饮大战涉及商场内多间中式酒楼，包括位于12楼的「潮．囍荟」、13楼的「煌府婚宴专门店」及17楼的「凯荟」。三间酒楼不约而同地推出划一价$7、$8、$9的超平价点心优惠，部分优惠甚至打破常规，在周末及假日维持同等收费，成功在商场内引发排队人潮。

早前报道：尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香/凯荟/煌府齐推$7点心掀「劈价战」

稻香人流最旺 入座需轮候约一小时

为了评估食物质素，有网民亲自到场试食。他指出，各酒楼的茶位收费大约介乎$17至$20之间。当中以稻香集团旗下的「潮．囍荟」的点心款式最多，人流亦最为畅旺，需要轮候约一小时方能获安排入座。

或许因客量庞大，酒楼在点餐后需等候大约半小时才能陆续上菜。该名网民评价道，虽然部分煎炸食物上桌时已经变冷，但只需花费数元就能吃到鲍鱼烧卖、凤爪、灌汤饺及黑刺榴梿冰皮糯米糍等食品，绝对值得一再加单「可以狂encore」。

网民批点心份量缩水：条肠粉仲细过筷子

网民亦点评了「凯荟」及「煌府」另外两间酒楼。他认为「凯荟」的环境较为光猛，还能观赏到部分海景，，不过出餐速度相对较慢，且点心的份量有缩小迹象，更形容肠粉「比筷子还要幼」。纵然如此，他亦赞赏该店的蛋散炸得香脆，品质符合其定价。至于「煌府」，他坦言其点心菜单是三间之中最缺乏吸引力的，给他一种诚意不足的感觉，因此最终打消了进内光顾的念头。

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