教拣9款当造桃 1款超香甜 1款爆汁 1类人慎吃 水蜜桃/扁桃/黄桃｜食材知识

桃子，如水蜜桃、扁桃、黄桃，每年约只有2至3个月的当造期，是香甜多汁的当造水果。今日请来街市水果档负责人介绍不同品种桃的风味，并分享挑选秘诀。另有营养师讲解每种桃的营养价值、最佳食法及进食小贴士，让大家吃得健康又滋味。

3大类：水蜜桃、扁桃、黄桃 今年部分产地丰收更抵食

每年夏天都是桃子当造季节，青衣市场新荣鲜果的负责人陈小姐说，近年本地发售的桃，主要来自西班牙、日本、韩国及内地，种类主要是水蜜桃、扁桃及黄桃。

水蜜桃：含丰富水分，有白肉或黄肉两种。 扁桃：果肉软糯香甜，是近年很受欢迎的品种。 黄桃：糖分虽不及水蜜桃或扁桃，但酸甜有序，亦有不少捧场客。

桃子的售价因应每年产量而定，今年个别产地如内地的水蜜桃及扁桃丰收，价钱更实惠。



新荣鲜果负责人陈小姐说，桃的糖分和香气视乎产地与品种。

教拣9款当造桃子

黄肉水蜜桃/甜甜圈扁桃/大糖岭桃/特大水蜜桃/高原水蜜桃/白肉水蜜桃/黄金水蜜桃/牛奶扁桃/黄金扁桃

1. 黄肉水蜜桃 有助护眼

1. 黄肉水蜜桃

特点：外皮金黄色，果肉偏深黄。肉质较扎实及有弹性，耐放且不易压烂。

产地：西班牙

当造：7月至8月

味道：甜度浓郁，果香非常扑鼻，甜中带一点微酸，风味层次十分丰富。

养分：富含beta-胡萝卜素，它在人体内会转化为维他命A，有助保护眼睛黏膜、预防夜盲症，同时含有丰富维他命C。

食法：制作沙律。

价钱：$39/500克/A

2. 甜甜圈扁桃 富含钾质

2. 甜甜圈扁桃

特点：外形扁平呈圆盘状，外皮薄且绒毛少，因形状像甜甜圈而被称为Donut Peach或Saturn Peach。

产地：西班牙

当造：7月至8月

味道：酸度低及香甜味浓，纤维非常幼细，成熟时果肉柔软，入口即融。

养分：富含钾质和膳食纤维。

食法：做果挞。

价钱：$39/500克/A

3. 大糖岭桃 富含果胶 最香甜

3. 大糖岭桃

特点：「大糖岭」并非地名，而是日本山梨县御坂町出产最优质水蜜桃的等级，每颗都必须通过糖度感测器筛选。

产地：日本山梨县

当造：7月至8月

味道：标榜甜度达13.5度或以上，果肉细致及水分丰盈，香甜不酸。

养分：富含多酚类抗氧化物及果胶（水溶性纤维），有助延缓细胞老化、促进肠道蠕动。

食法：制作水果芭菲或三文治。

价钱：$149/2个/A

4. 特大水蜜桃 粉嫩软糯

4. 特大水蜜桃

特点：和歌山有三百多年种桃历史，其特大水蜜桃外形浑圆饱满，果皮粉嫩，果肉极白嫩且香气浓郁。

产地：日本和歌山

当造：7月至8月

味道：甜度通常达12度以上，大口咬下时果汁四溅，口感如融化般软糯。

养分：同属白肉水蜜桃系列，维他命C及水分含量高。

食法：炮制特饮或果汁。

价钱：$109/2个/A

5. 高原水蜜桃 清爽香甜

5. 高原水蜜桃

特点：生长于温差极端的高原环境，代表品种有「川中岛白桃」。色泽均匀，果肉白净，肉质比一般日本白桃更硬身。

产地：日本山野

当造：7月至8月

味道：果香高雅持久，酸甜适中，咬下去带有清脆的爽快感，甜味清新。

养分：高纤、热量低，富含维他命B群，有助维持身体的能量代谢。

食法：制作甜品。

价钱：$199/4个/A

6. 白肉水蜜桃 蜜香浓烈 最多汁

6. 白肉水蜜桃

特点：以无锡阳山水蜜桃为代表，果皮极薄，白里透红。成熟后的阳山水蜜桃水分含量高得惊人，甚至有「可以用吸管吸」的说法。

产地：内地

当造：6月至8月

味道：蜜香和果香十分浓烈，入口即化，几乎没有任何酸味。

养分：水分含量高达90%，在夏日吃能快速补充流失的水分，同时含铁量在水果中相对较高。

食法：煮制果酱。

价钱：$45/4个/B



7. 黄金水蜜桃 抗氧美肌

7. 黄金水蜜桃

特点：果皮和果肉皆呈亮丽的金黄色，果肉比起白桃更具弹性和韧度，不易压烂。

产地：韩国

当造：7月至8月

味道：甜度极高，带有独特的热带水果如芒果或菠萝的香气，酸甜适中，风味浓郁。

养分：beta-胡萝卜素、番茄红素，以及硒、锌等微量元素含量，明显高于一般白桃，抗氧化和美肌效果显著。

食法：伴乳酪。

价钱：$40/3个/B



8. 牛奶扁桃 香气独特

8. 牛奶扁桃

特点：属于蟠桃的一种，外形扁平。成熟后呈乳白色，顶部微红。果肉极细致，核小肉厚。

产地：内地

当造：7月至9月

味道：甜度高，水分足，除蜜桃香气外，还带有淡淡的奶香味，口感绵密软糯。

养分：富含膳食纤维及果酸，有助刺激胃酸分泌及促进肠道健康。

食法：质地软糯，适合制作中式滋润甜品，如「冰糖炖牛奶蟠桃」。

价钱：$30/4个/B

9. 黄金扁桃 香软甜糯

9. 黄金扁桃

特点：果皮呈哑光金黄色，形状扁平，果肉厚实，属肉与核不相连的品种，方便进食。

产地：内地

当造：7月至9月

味道：兼具黄金桃的香浓和蟠桃的甜糯，成熟前肉质爽脆，熟后肉质软而蜜甜爆汁。

养分：富含果胶、维他命C、微量元素及天然抗氧化剂。

食法：入馔。

价钱：$30/4个/B



宜选重手的桃子。

如何挑选、存放桃子？

新荣鲜果负责人陈小姐指，拣选留意以下贴士：

表皮宜完整无缺、不带瘀黑，外形宜饱满。

大部分桃子都适合在室温放至稍微变软。

用手轻压果蒂周围，若有微微的凹陷即是最佳的甜度及质感。

拿起来，重手代表水分充沛。

口感与甜度主要视乎产地与品种，以及食用时果实是否足够成熟，太生或太熟都会影响香甜程度。

营养师Lillian说吃桃要选对时间。

哪类人慎吃桃？

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师吴潇娜（Lillian）提醒，不同品种的桃子，营养亦有不同，但控制「钾」摄取量，以及皮肤易敏感的人士，同样需要慎吃。

桃子属于「中钾」水果，每100克约含150至200毫克钾质。

如慢性肾病的患者，或是肾功能较差、需要限制钾质摄取的人士，建议一天以1颗中型桃为限，并须密切留意血钾水平。

属过敏体质者，注意水蜜桃表面的绒毛容易引发皮肤发痒、红疹等过敏反应，进食前应用软毛刷擦洗干净，或直接削皮再吃。

几时食桃最合适？

清甜多汁的桃虽然美味可口，但营养师Lillian解释，并非任何时间都适合食用。

宜两餐之间吃桃：如餐前1小时或餐后2小时当健康小食为佳。

不宜空腹或餐前立即吃桃：桃所含的有机酸容易刺激胃酸分泌，若肠胃较敏感的人，可能会感到胃部不适。

不宜饭后即吃桃：因吃完正餐后，胃部已有大量食物正在消化，再吃含水与高纤的桃子，如其果糖和纤维在胃中与其他食物一并发酵，便容易引起胀气或消化不良。

查询：

A：3hreeSixty

地址：尖沙咀柯士甸道西1号圆方1楼1090号舖

B：新荣鲜果

地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场

文：EH 图：星岛日报

