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教拣9款当造桃 1款超香甜 1款爆汁 1类人慎吃 水蜜桃/扁桃/黄桃｜食材知识

饮食
更新时间：11:00 2026-08-01 HKT
发布时间：11:00 2026-08-01 HKT

桃子，如水蜜桃、扁桃、黄桃，每年约只有2至3个月的当造期，是香甜多汁的当造水果。今日请来街市水果档负责人介绍不同品种桃的风味，并分享挑选秘诀。另有营养师讲解每种桃的营养价值、最佳食法及进食小贴士，让大家吃得健康又滋味。

3大类：水蜜桃、扁桃、黄桃 今年部分产地丰收更抵食

每年夏天都是桃子当造季节，青衣市场新荣鲜果的负责人陈小姐说，近年本地发售的桃，主要来自西班牙、日本、韩国及内地，种类主要是水蜜桃、扁桃及黄桃。

  1. 水蜜桃：含丰富水分，有白肉或黄肉两种。
  2. 扁桃：果肉软糯香甜，是近年很受欢迎的品种。
  3. 黄桃：糖分虽不及水蜜桃或扁桃，但酸甜有序，亦有不少捧场客。

桃子的售价因应每年产量而定，今年个别产地如内地的水蜜桃及扁桃丰收，价钱更实惠。
 

新荣鲜果负责人陈小姐说，桃的糖分和香气视乎产地与品种。
新荣鲜果负责人陈小姐说，桃的糖分和香气视乎产地与品种。

教拣9款当造桃子 
黄肉水蜜桃/甜甜圈扁桃/大糖岭桃/特大水蜜桃/高原水蜜桃/白肉水蜜桃/黄金水蜜桃/牛奶扁桃/黄金扁桃

1. 黄肉水蜜桃 有助护眼

1. 黄肉水蜜桃
1. 黄肉水蜜桃
  • 特点：外皮金黄色，果肉偏深黄。肉质较扎实及有弹性，耐放且不易压烂。
  • 产地：西班牙
  • 当造：7月至8月
  • 味道：甜度浓郁，果香非常扑鼻，甜中带一点微酸，风味层次十分丰富。
  • 养分：富含beta-胡萝卜素，它在人体内会转化为维他命A，有助保护眼睛黏膜、预防夜盲症，同时含有丰富维他命C。
  • 食法：制作沙律。
  • 价钱：$39/500克/A

2. 甜甜圈扁桃 富含钾质

2. 甜甜圈扁桃
2. 甜甜圈扁桃
  • 特点：外形扁平呈圆盘状，外皮薄且绒毛少，因形状像甜甜圈而被称为Donut Peach或Saturn Peach。
  • 产地：西班牙
  • 当造：7月至8月
  • 味道：酸度低及香甜味浓，纤维非常幼细，成熟时果肉柔软，入口即融。
  • 养分：富含钾质和膳食纤维。
  • 食法：做果挞。
  • 价钱：$39/500克/A

3. 大糖岭桃 富含果胶 最香甜

3. 大糖岭桃
3. 大糖岭桃
  • 特点：「大糖岭」并非地名，而是日本山梨县御坂町出产最优质水蜜桃的等级，每颗都必须通过糖度感测器筛选。
  • 产地：日本山梨县
  • 当造：7月至8月
  • 味道：标榜甜度达13.5度或以上，果肉细致及水分丰盈，香甜不酸。
  • 养分：富含多酚类抗氧化物及果胶（水溶性纤维），有助延缓细胞老化、促进肠道蠕动。
  • 食法：制作水果芭菲或三文治。
  • 价钱：$149/2个/A

4. 特大水蜜桃 粉嫩软糯

4. 特大水蜜桃
4. 特大水蜜桃
  • 特点：和歌山有三百多年种桃历史，其特大水蜜桃外形浑圆饱满，果皮粉嫩，果肉极白嫩且香气浓郁。
  • 产地：日本和歌山
  • 当造：7月至8月
  • 味道：甜度通常达12度以上，大口咬下时果汁四溅，口感如融化般软糯。
  • 养分：同属白肉水蜜桃系列，维他命C及水分含量高。
  • 食法：炮制特饮或果汁。
  • 价钱：$109/2个/A

5. 高原水蜜桃 清爽香甜

5. 高原水蜜桃
5. 高原水蜜桃
  • 特点：生长于温差极端的高原环境，代表品种有「川中岛白桃」。色泽均匀，果肉白净，肉质比一般日本白桃更硬身。
  • 产地：日本山野
  • 当造：7月至8月
  • 味道：果香高雅持久，酸甜适中，咬下去带有清脆的爽快感，甜味清新。
  • 养分：高纤、热量低，富含维他命B群，有助维持身体的能量代谢。
  • 食法：制作甜品。
  • 价钱：$199/4个/A

6. 白肉水蜜桃 蜜香浓烈 最多汁

6. 白肉水蜜桃
6. 白肉水蜜桃
  • 特点：以无锡阳山水蜜桃为代表，果皮极薄，白里透红。成熟后的阳山水蜜桃水分含量高得惊人，甚至有「可以用吸管吸」的说法。
  • 产地：内地
  • 当造：6月至8月
  • 味道：蜜香和果香十分浓烈，入口即化，几乎没有任何酸味。
  • 养分：水分含量高达90%，在夏日吃能快速补充流失的水分，同时含铁量在水果中相对较高。
  • 食法：煮制果酱。
  • 价钱：$45/4个/B
     

7. 黄金水蜜桃 抗氧美肌

7. 黄金水蜜桃
7. 黄金水蜜桃
  • 特点：果皮和果肉皆呈亮丽的金黄色，果肉比起白桃更具弹性和韧度，不易压烂。
  • 产地：韩国
  • 当造：7月至8月
  • 味道：甜度极高，带有独特的热带水果如芒果或菠萝的香气，酸甜适中，风味浓郁。
  • 养分：beta-胡萝卜素、番茄红素，以及硒、锌等微量元素含量，明显高于一般白桃，抗氧化和美肌效果显著。
  • 食法：伴乳酪。
  • 价钱：$40/3个/B
     

8. 牛奶扁桃 香气独特

8. 牛奶扁桃
8. 牛奶扁桃
  • 特点：属于蟠桃的一种，外形扁平。成熟后呈乳白色，顶部微红。果肉极细致，核小肉厚。
  • 产地：内地
  • 当造：7月至9月
  • 味道：甜度高，水分足，除蜜桃香气外，还带有淡淡的奶香味，口感绵密软糯。
  • 养分：富含膳食纤维及果酸，有助刺激胃酸分泌及促进肠道健康。
  • 食法：质地软糯，适合制作中式滋润甜品，如「冰糖炖牛奶蟠桃」。
  • 价钱：$30/4个/B

9. 黄金扁桃 香软甜糯

9. 黄金扁桃
9. 黄金扁桃
  • 特点：果皮呈哑光金黄色，形状扁平，果肉厚实，属肉与核不相连的品种，方便进食。
  • 产地：内地
  • 当造：7月至9月
  • 味道：兼具黄金桃的香浓和蟠桃的甜糯，成熟前肉质爽脆，熟后肉质软而蜜甜爆汁。
  • 养分：富含果胶、维他命C、微量元素及天然抗氧化剂。
  • 食法：入馔。
  • 价钱：$30/4个/B
     
宜选重手的桃子。
宜选重手的桃子。

如何挑选、存放桃子？

  • 新荣鲜果负责人陈小姐指，拣选留意以下贴士：
  • 表皮宜完整无缺、不带瘀黑，外形宜饱满。
  • 大部分桃子都适合在室温放至稍微变软。
  • 用手轻压果蒂周围，若有微微的凹陷即是最佳的甜度及质感。
  • 拿起来，重手代表水分充沛。
  • 口感与甜度主要视乎产地与品种，以及食用时果实是否足够成熟，太生或太熟都会影响香甜程度。
营养师Lillian说吃桃要选对时间。
营养师Lillian说吃桃要选对时间。

哪类人慎吃桃？

  • 香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师吴潇娜（Lillian）提醒，不同品种的桃子，营养亦有不同，但控制「钾」摄取量，以及皮肤易敏感的人士，同样需要慎吃。
  • 桃子属于「中钾」水果，每100克约含150至200毫克钾质。
  • 如慢性肾病的患者，或是肾功能较差、需要限制钾质摄取的人士，建议一天以1颗中型桃为限，并须密切留意血钾水平。
  • 属过敏体质者，注意水蜜桃表面的绒毛容易引发皮肤发痒、红疹等过敏反应，进食前应用软毛刷擦洗干净，或直接削皮再吃。

几时食桃最合适？

  • 清甜多汁的桃虽然美味可口，但营养师Lillian解释，并非任何时间都适合食用。
  • 宜两餐之间吃桃：如餐前1小时或餐后2小时当健康小食为佳。
  • 不宜空腹或餐前立即吃桃：桃所含的有机酸容易刺激胃酸分泌，若肠胃较敏感的人，可能会感到胃部不适。
  • 不宜饭后即吃桃：因吃完正餐后，胃部已有大量食物正在消化，再吃含水与高纤的桃子，如其果糖和纤维在胃中与其他食物一并发酵，便容易引起胀气或消化不良。

查询：

A：3hreeSixty
地址：尖沙咀柯士甸道西1号圆方1楼1090号舖

B：新荣鲜果
地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场

文：EH  图：星岛日报
 

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