黄大仙70年大排档惊现「隐世歌神」！中气主厨驻唱经典金曲 网民力推参加《中年好声音》

走进黄大仙大成街街市熟食中心，在镬气冲天、杯盘交错的热闹声中，往往会突然传来一阵深情的男声。这里一间70年老字号大排档厨师会在席间化身驻唱歌手，高唱《冷雨夜》、《片段》等经典粤语金曲，把原本平凡的饭局，变成了一场充满欢笑与人情味的街坊演唱会。

黄大仙「祥发大排档」惊现隐世歌神 主厨献唱经典金曲爆红

谈及驻唱的契机，大排档的厨师明哥在接受《星岛头条》访问时，透露最初只是在闲时拿起麦克风唱歌只是过过瘾，没想到这无心插柳的举动大受欢迎，甚至有客人会默契地跟著一起唱，从此便开启了他的大排档「驻唱」生涯。

无心插柳变街坊演唱会 张国荣Fans亦大赞唱出感情

在大排档里吃饭，耳朵和胃口同样满足。明哥形容，客人们都十分享受「一边吃饭，一边听歌，一边唱歌」这个气氛。每逢假日，大排档的气氛更会推向高潮，经常出现全场大合唱的场面，部分客人会主动点歌，气氛热闹又有人情味，就像一班老朋友在聚会。

令他最为深刻的一次经历，是演唱张国荣的《片段》。明哥忆述当时有一些作为张国荣粉丝的熟客听著歌曲时亦十分感慨，大赞明哥唱出感情，自此以后经常点这首歌。

网民力推参加《中年好声音》

明哥高唱《冷雨夜》的影片，更在社交平台上出圈，吸引逾12万网民观看。不少网民大赞明哥歌喉了得，留言表示「阿明哥好适合唱Beyond啲歌」、「好有家强嘅味道」，甚至有网民给予极高评价，直言「乐坛欠明哥一个交代」，鼓励他「参加中年好声音啦，一定爆红」。

尽管明哥在网络上意外爆红，成为了网民口中的「被厨房耽误的歌手」，但这份突如其来的人气，似乎并没有为大排档带来翻天覆地的改变。店方坦言，驻唱片段传开后，其实未见有大量新客源专程慕名而来。不过，这段爆红经历却意外加深了他们与街坊之间的连系，有不少相识多年的熟客光顾时，都会兴奋地提到在网上看到明哥的演出，对他的歌喉赞不绝口。

祥发大排档