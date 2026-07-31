中上环区罕见平价早餐 $18汤面/三文治+咖啡 网民惊叹：回到40年前价格

在物价高昂的中上环商业区，寻找高性价比的餐厅绝非易事。然而，一间位于上环的西餐厅近日以极度震撼的价格打破常规，推出破底价的$18早餐优惠，更包含一杯热饮或咖啡，成功吸引大批食客慕名而来，有网民亲身光顾后大赞「已经冇嘢可以挑剔」。

中上环区罕见$18早餐 自选汤面/三文治配咖啡

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，介绍这间位于上环苏杭街的平价西餐厅，并对该份$18早餐赞不绝口，形容食物味道正常，而「杯咖啡就中上」，加上餐枱贴心提供纸巾，直言「18蚊…仲要餐枱有埋纸巾提供，已经冇嘢可以挑剔」。

从餐牌可见，这间餐厅提供多款常见的港式早餐选择，如蛋沙律、火腿蛋及咸牛肉蛋三文治；另有五香豚肉汤面，食客可自选天使面或通粉，配搭辣番茄、日式咖喱或猪骨浓汤，所有套餐均附送一杯热饮或咖啡。店方亦曾在社交平台上亲自回应，笑言「价钱、餐单都显到个面好颓」，但强调食物质素「绝对对得住价钱」。

网民盼良心小店坚持下去

不少网民对上环平价早餐价格感到惊讶，形容这是「回到40年前价格」，并相信「呢个价位，都应该好受附近街坊（欢迎）吧」。同时，也有网民担忧餐厅的营运状况，提出「点够交租出粮」，并「希望佢可以坚持下去」。

Chill Hole Kitchen

地址：上环苏杭街10号启丰大厦地下4号舖

电话号码：6511 1389

营业时间：星期一至日 7:30am-8:30pm

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组

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