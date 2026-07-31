大家乐晚市双重优惠！$49厚切猪扒铁板餐/$59原个冬瓜盅套餐 网民惊喜：唔食对唔住自己

大家乐最新推出令人难以抗拒的晚市限时著数优惠组合！由即日起，顾客只需以极具竞争力的惊喜价$49，即可享用热腾腾的惹味铁板餐；或以$59超值早鸟价品尝清甜滋补的原个冬瓜盅套餐，绝对是近期最具吸引力的餐饮推广活动，完美满足不同口味的需求！

大家乐8日限定惊喜 $49极致享受厚切大猪扒铁板餐

由即日起，只需以极具竞争力的惊喜价$49，即可享用热腾腾的惹味铁板餐！

在香港的特色饮食文化中，铁板餐一直占有重要席位。大家乐深明食客对香浓热辣美食的喜爱，今次特别带来极具视觉与味觉双重享受的皇牌铁板餐。这款限时特价只需$49的超值套餐，主打份量十足的厚切大猪扒，精心煎至外层金黄香脆，内里则完美锁住丰富肉汁，确保肉质保持极致软腍入味。

套餐更特别配以充满夏威夷风情的特制菠萝虾串。酸甜开胃的烤菠萝配上鲜嫩弹牙的虾肉，完美平衡了猪扒的油脂感。当丰盛的美食放在烧至极热的铁板上，发出诱人无比的「咋咋」声响时，浓郁的肉香与果香瞬间迎面扑鼻而来，绝对能让食客食指大动。

晚市早鸟独享 $59清甜滋补原个冬瓜盅套餐

顾客只需把握下午5时至6时的晚市早鸟时段光顾，即可以$59的震撼优惠价享用原个冬瓜盅套餐。

炎炎夏日，想要清热消暑，最适合品尝时令的清甜汤品。大家乐为照顾不同食客的养生与消暑需求，同步推出极具诚意的原个冬瓜盅套餐。顾客只需把握下午5时至6时的晚市早鸟时段光顾，即可以$59的震撼优惠价享用此滋润佳肴。

原个冬瓜盅每一口汤底都散发出天然清甜、滋补养颜的风味，是夏日消暑解热、补充水分的最佳餐饮选择。此外，这个超值套餐更配备了镬气十足的珍珠带子福建炒饭。炒饭的特制芡汁香浓惹味，浓郁的炒饭与清淡解渴的冬瓜盅形成绝佳的口味互补。

这次限时优惠一经公布，迅速在各大社交平台及讨论区引起广大回响。不少食客对人气汤品回归感到兴奋，直呼「正bor 又有冬瓜盅」。对于定价极具竞争力的套餐，网民纷纷大赞「$49铁板餐唔错啵」，甚至形容优惠程度是「越嚟越平，唔食对唔住自己」。

大家乐限时优惠详情

优惠推广日期 ：即日起至8月6日

$49 铁板餐供应时间 ：全线晚市时段供应

$59 冬瓜盅套餐供应时间 ：下午 5 点至 6 点（晚市早鸟优惠时段限定）

优惠套餐数量有限，售完即止。

同场加映：百佳自家品牌新升级！厨纸/鸡蛋/虎虾$6.5起 超市增设免费试食